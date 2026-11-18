JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Brussels, Belgia, dan London, Inggris, pada 19–25 November 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat hubungan ekonomi internasional sekaligus memperluas akses pasar produk nasional ke kawasan Eropa.

Salah satu agenda utama kunjungan tersebut adalah penandatanganan naskah perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 di Brussels.

Airlangga mengatakan, Uni Eropa selama ini menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral yang stabil di kisaran USD 30 miliar setiap tahun. Kawasan yang terdiri atas 27 negara anggota dengan populasi sekitar 450 juta jiwa tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk memperluas pasar produk dalam negeri.

“IEU-CEPA menjadi peluang strategis bagi dunia usaha nasional untuk memperluas akses pasar Uni Eropa. Melalui pengurangan tarif bea masuk, produk Indonesia diharapkan semakin kompetitif dan mampu memperluas penetrasinya di pasar Eropa,” kata Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Selasa (17/11).

Menurut Airlangga, optimalisasi perdagangan dengan Uni Eropa menjadi semakin penting mengingat selama ini produk Indonesia masih menghadapi tantangan berupa struktur tarif dan hambatan non-tarif. Terlebih, fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa bagi Indonesia telah berakhir sehingga diperlukan instrumen kerja sama baru untuk menjaga daya saing ekspor nasional.

Penandatanganan IEU-CEPA merupakan tindak lanjut dari proses negosiasi yang terus dikawal pemerintah, termasuk melalui kunjungan Airlangga ke Brussels pada 5 Juni 2026. Setelah penandatanganan dan seluruh prosedur hukum domestik kedua pihak rampung, perjanjian tersebut ditargetkan dapat berlaku penuh pada kuartal I 2027.

Airlangga menjelaskan, salah satu keuntungan utama dari kesepakatan tersebut adalah terbukanya akses bebas bea masuk bagi sebagian besar produk ekspor Indonesia. Tercatat sebanyak 90,4 persen pos tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan langsung memperoleh tarif 0 persen setelah perjanjian berlaku penuh.

Sementara itu, sebanyak 8,37 persen pos tarif lainnya akan mengalami penurunan secara bertahap dalam jangka waktu 3 hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif (tariff rate quota/TRQ). Adapun sekitar 1,2 persen pos tarif tetap mengikuti ketentuan tarif umum atau most favored nation (MFN) karena masuk kategori produk sensitif.

Kebijakan tersebut diperkirakan memberikan keuntungan bagi berbagai sektor unggulan Indonesia, terutama industri alas kaki, tekstil, dan produk komoditas olahan. Dengan berkurangnya beban tarif, produk nasional diharapkan memiliki posisi yang lebih kompetitif untuk memasuki pasar 27 negara anggota Uni Eropa.

Tidak hanya menyangkut pembebasan tarif, IEU-CEPA juga mencakup sejumlah kemudahan perdagangan, mulai dari penyederhanaan dokumen, percepatan pemeriksaan barang, hingga penyetaraan standar pengujian mutu.

Airlangga menilai, berbagai fasilitas tersebut dapat memperkuat keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok industri modern, sekaligus membuka peluang transfer teknologi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“IEU-CEPA bukan sekadar kesepakatan perdagangan, melainkan jembatan strategis untuk memperkuat kemitraan industri Indonesia dan Uni Eropa. Kita ingin kesepakatan ini mampu mendorong investasi produktif, meningkatkan nilai tambah domestik, memperkuat industri nasional, serta menciptakan pekerjaan berkualitas,” jelas Airlangga.

Pemerintah, lanjut Airlangga, juga akan memastikan pelaku usaha dalam negeri dapat memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari implementasi perjanjian tersebut.

Menurutnya, langkah yang disiapkan mencakup peningkatan efisiensi logistik, penyederhanaan prosedur ekspor, serta pendampingan sertifikasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun petani kecil.