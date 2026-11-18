JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) diperkirakan tidak akan melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuan (BI Rate) pada Rapat Dewan Gubernur BI bulan November 2026, yang berarti tetap pada level 5,75 persen.

Pengamat Pasar Modal, Hans Kwee, mengatakan faktor domestik dan global yang membuat nilai tukar rupiah cukup tertekan dapat menjadi alasan BI untuk menahan suku bunga acuan tersebut.

“Melihat keseimbangan faktor domestik dan global tersebut, saya memprediksi Bank Indonesia akan memilih untuk tetap mempertahankan BI Rate di level 5,75 persen pada pertemuan bulan ini,” ujar Hans dalam keterangan yang diterima, Rabu (18/11).

Hans menjelaskan, pertimbangan utamanya adalah sikap BI yang selama ini konsisten pro-pertumbuhan dan berkomitmen mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pemerintah, di tengah daya beli masyarakat yang masih membutuhkan ruang pemulihan.

Namun, keputusan menahan suku bunga tentu memiliki konsekuensi logis di pasar keuangan jangka pendek.

Iimbal hasil atau yield obligasi pemerintah seperti surat berharga negara (SBN) berpotensi terdorong naik dan nilai tukar Rupiah masih akan menghadapi tekanan pelemahan.

Ia mengatakan, untuk meredam gejolak tersebut tanpa harus mengorbankan suku bunga acuan sebelum The Fed benar-benar bergerak di Desember, Bank Indonesia dipastikan akan mengoptimalkan bauran kebijakan non-suku bunga.

“Melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing (spot), mengoptimalkan instrumen lindung nilai DNDF, serta menjaga daya tarik lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” ujarnya.

Dampak ke Nilai Tukar, Yield Obligasi, dan Pasar Saham (IHSG) Hans mengatakan, apabila BI tetap menahan suku bunga di 5,75 persen disertai intervensi aktif, Rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas di kisaran Rp 18.200 hingga Rp 18.350 per dolar AS.

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Sementara yield SBN tenor 10 tahun berpotensi merangkak naik menyesuaikan ekspektasi kenaikan suku bunga global.

Sebaliknya, jika BI mengejutkan pasar dengan menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps, pasar akan membacanya sebagai sinyal darurat yang justru memicu aksi jual tajam di bursa saham dan lonjakan ekstrem yield obligasi.

Menariknya, skenario kenaikan BI-Rate sebesar 25 bps ke level 6,00 persen justru cenderung berdampak positif bagi pasar saham (IHSG) dalam jangka menengah.

Meskipun secara teori kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pinjaman, dalam kondisi Rupiah yang tertekan di rekor terlemah, kenaikan terukur 25 bps akan dipandang investor global sebagai bukti ketegasan BI menjaga stabilitas moneter.