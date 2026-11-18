JawaPos.com - Pemerintah memastikan stok berbagai komoditas pangan strategis aman hingga akhir tahun 2026.

Kondisi tersebut harus diimbangi dengan kelancaran distribusi antardaerah, mengingat arus kendaraan yang diproyeksi meningkat pada periode tersebut.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, proyeksi stok akhir 2026 beberapa komoditas pangan strategis antara lain beras sebesar 13,93 juta ton, jagung 5,94 juta ton, gula konsumsi 1,92 juta ton, daging ayam ras 479,53 ribu ton, serta telur ayam ras 231,35 ribu ton.

“Berdasarkan perhitungan neraca pangan Badan Pangan Nasional, stok pangan strategis nasional, termasuk beras, ayam, dan telur, berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun,” ujar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Komoditas Pangan Wilayah Hukum Polda Metro Jaya di Jakarta, dikutip Rabu (18/11).

Menurutnya, yang terpenting adalah kecukupan stok nasional saat ini diimbangi dengan kelancaran distribusi antardaerah.

Pemetaan wilayah surplus menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pasokan dapat disalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama pada wilayah yang mengalami tekanan kenaikan harga.

Bapanas terus mengoptimalkan berbagai instrumen stabilisasi pangan, antara lain penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

Bapanas juga menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan GPM di DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau.