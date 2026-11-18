JawaPos.com – Berawal dari koperasi wanita dengan 30 anggota, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Randugading, Kabupaten Malang, Jawa Timur, kini berkembang menjadi koperasi dengan 715 anggota dan sejumlah unit usaha produktif. Transformasi dari Koperasi Wanita (Kopwan) Kartini Mulia yang berdiri sejak 2010 tersebut semakin diperkuat melalui dukungan dana bergulir LPDB Koperasi sejak tahun 2025.

Ketua KDKMP Randugading, Crah Handayani, mengatakan transformasi koperasi dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan pola integrasi koperasi yang telah berjalan. Keputusan tersebut diambil sebagai upaya memperluas manfaat koperasi sekaligus mendukung pengembangan usaha yang lebih beragam melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Sejak awal kami melihat KDKMP sebagai rumah besar bagi pengembangan koperasi. Koperasi yang sudah berjalan sebelumnya tetap menjadi bagian di dalamnya, sehingga pengalaman dan usaha yang telah kami bangun bisa terus dikembangkan," ujar Crah.

Sebelum bertransformasi, Kopwan Kartini Mulia telah memiliki 485 anggota dengan modal sekitar Rp2,8 miliar. Pengalaman panjang mengelola unit simpan pinjam menjadi modal kelembagaan bagi pengurus untuk mengembangkan KDKMP Randugading.

Adapun dukungan dana bergulir LPDB Koperasi kemudian dimanfaatkan untuk memperluas kegiatan usaha sektor produktif, antara lain pertokoan, distribusi LPG, perdagangan pupuk, dan penyewaan alat berat berupa ekskavator. Koperasi juga mengembangkan usaha penjualan kapling tanah bagi anggota.

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Dalam pengembangan pertokoan, KDKMP Randugading menjalin kemitraan dengan Indogrosir untuk mendukung pasokan barang dan pengelolaan usaha. Sementara itu, unit penyewaan alat berat mulai memberikan tambahan pendapatan bagi koperasi dengan kisaran Rp10 juta hingga Rp15 juta per bulan.

Pendampingan LPDB Koperasi

Crah mengungkapkan, proses memperoleh pembiayaan LPDB Koperasi memberikan pengalaman tersendiri bagi pengurus, terutama dalam memahami penyusunan rencana anggaran, kelayakan usaha, mitigasi risiko, serta tata kelola administrasi.

Unit penyewaan alat berat yang dikembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Randugading, Kabupaten Malang memberikan tambahan pendapatan bagi koperasi dengan kisaran Rp10 juta hingga Rp15 juta per bulan. (Istimewa).

Menurutnya, pendampingan dari tim LPDB Koperasi sangat membantu pengurus mempersiapkan perencanaan usaha dan memastikan pembiayaan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Ia menilai pembiayaan dana bergulir tersebut bukan sekadar dukungan permodalan, melainkan juga bentuk kepercayaan yang harus dijaga melalui pengelolaan secara bertanggung jawab.

"Yang membuat kami bangga bukan hanya mendapatkan pembiayaan, tetapi karena kami merasa dipercaya dan dinilai layak. Karena itu, kami berkomitmen menjaga kepercayaan tersebut dengan mengelola dana secara baik dan mengembangkan usaha agar terus berjalan," katanya.

Manfaat pengembangan koperasi juga dirasakan langsung oleh anggota. Salah satunya Saiful Munir, anggota KDKMP Randugading yang mengembangkan usaha peternakan ayam petelur sejak 2024. Sebelum memanfaatkan layanan pembiayaan koperasi, Saiful memiliki sekitar 500 ekor ayam dengan produksi lima peti telur per hari. Setelah mengembangkan usahanya, jumlah ayam meningkat menjadi 2.500 ekor dengan produksi mencapai 12 peti per hari.

"Pembiayaan dari koperasi sangat membantu karena prosesnya mudah, cepat, sesuai kebutuhan, dan biayanya terjangkau. Hasil produksi telur kami pasarkan melalui agen, pasar rakyat KDKMP, serta langsung kepada masyarakat," ungkap Saiful.

Manfaat serupa dirasakan Wahyudiono, anggota KDKMP Randugading yang menjalankan usaha pertanian padi dan jagung. Ia memanfaatkan layanan simpan pinjam koperasi untuk mendukung kebutuhan modal dalam menjalankan pola tanam sesuai musim, yakni padi dan jagung.

Setelah melunasi pembiayaan sebelumnya, Wahyudiono kembali mengajukan pembiayaan untuk mendukung kegiatan pertanian berikutnya. Selain akses permodalan, ia juga terbantu dengan ketersediaan pupuk bersubsidi yang dipasarkan koperasi sesuai ketentuan harga dan alokasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Keberadaan koperasi sangat membantu, terutama layanan simpan pinjam dan penyediaan pupuk. Setelah pinjaman sebelumnya lunas, kami bisa mengajukan kembali untuk mendukung kegiatan pertanian. Pupuk juga bisa dibeli melalui koperasi dengan harga sesuai ketentuan," ujarnya.

Ke depan, KDKMP Randugading berupaya memperkuat pengelolaan seluruh unit usaha agar kontribusinya semakin optimal terhadap pendapatan koperasi dan kesejahteraan anggota. Penguatan manajemen dan operasional juga menjadi perhatian, termasuk dengan mulai bertugasnya tenaga manajer koperasi sejak 1 Oktober 2026.

Crah berharap dukungan LPDB Koperasi dapat terus berlanjut melalui pembiayaan dan pendampingan pengembangan usaha. Baginya, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari bertambahnya unit usaha, tetapi juga dari sejauh mana keberadaannya mampu memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat.

"Kami berharap KDKMP Randugading semakin berkembang, usaha-usahanya semakin kuat, dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Tujuan akhirnya tentu meningkatkan kesejahteraan warga Desa Randugading," tutupnya.