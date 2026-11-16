JawaPos.com - Memiliki tabungan emas untuk persiapan masa pensiun tidak hanya membutuhkan strategi pengumpulan. Investor juga perlu memperhitungkan cara mencairkan aset tersebut agar kebutuhan hidup tetap terpenuhi tanpa menghabiskan simpanan dalam waktu singkat.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan waktu dan jumlah emas yang akan dijual. Pencairan secara bertahap dapat menjadi alternatif dibandingkan menjual seluruh kepemilikan emas sekaligus ketika memasuki masa pensiun.

Pegadaian menjelaskan, investor dapat mempertimbangkan pencairan emas setiap tiga atau enam bulan sekali. Skema tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup selama periode tertentu.

Strategi penjualan bertahap juga memungkinkan investor mendapatkan harga jual dari beberapa periode berbeda. Dengan demikian, pencairan tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi harga emas pada satu waktu tertentu.

Hal ini menjadi penting karena harga emas dapat mengalami perubahan mengikuti kondisi pasar. Menjual seluruh simpanan ketika harga sedang turun berpotensi mengurangi nilai aset yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun.

Dalam kondisi pasar yang sedang mengalami tekanan, investor juga dapat mempertimbangkan opsi gadai emas untuk memperoleh dana tunai sementara.

Melalui skema tersebut, sebagian emas dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan likuiditas tanpa harus langsung melepas kepemilikannya secara permanen.

Ketika kondisi keuangan mulai membaik dan sumber pendapatan lainnya kembali tersedia, investor dapat menggunakan dana yang dimiliki untuk menebus emas tersebut.

Pegadaian menyebut Gadai Tabungan Emas sebagai salah satu layanan yang dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan likuiditas tersebut.

Selain strategi pencairan, perencanaan dana pensiun juga perlu memperhitungkan kebutuhan pengeluaran secara berkala. Investor sebaiknya tidak hanya berfokus pada jumlah emas yang terkumpul, tetapi juga memperkirakan berapa banyak aset yang perlu dicairkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.