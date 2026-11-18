JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Rabu (18/11), setelah ditutup melemah sebesar 0,3 persen ke level 5,304 pada perdagangan Selasa (17/11).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG sedang berada di awal wave 1, sehingga berpeluang melanjutkan penguatan menuju 5,442-5,520.

Namun, perlu dicermati koreksi jangka pendek ke area 5,209-5,276. Sementara itu, waspadai worst case skenario, apabila IHSG kembali terkoreksi hingga menembus 4,824.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 5,075 - 4,955 sedangkan resistance di level 5,442 - 5,594.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Rabu (18/11), yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), dan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS).

Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham BMRI sebelumnya menguat 1,03 persen ke level 3.940, dengan volume pembelian yang masih mendominasi pergerakan saham.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi BMRI saat ini sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [c]. Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 3.890–3.930, dengan target harga 4.030 dan 4.120 serta stop loss di bawah 3.860.

Selanjutnya, saham PT Indika Energy Tbk (INDY) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham INDY sebelumnya terkoreksi 2,15 persen ke level 1.820, disertai tekanan jual dengan volume yang cenderung mengecil.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi INDY saat ini sedang berada pada bagian dari wave 1. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.750–1.795, dengan target harga 1.920 dan 2.030 serta stop loss di bawah 1.700.

Berikutnya, saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham PGAS sebelumnya terkoreksi 1,29 persen ke level 1.530, disertai tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi PGAS saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c]. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.465–1.500, dengan target harga 1.580 dan 1.640 serta stop loss di bawah 1.395.

Sementara itu, saham PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) turut direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham SSMS sebelumnya menguat 1,08 persen ke level 940, didukung munculnya volume pembelian.