JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Rabu (18/11), setelah ditutup menguat 12 poin menjadi Rp 18.256 per dolar AS pada perdagangan Selasa (17/11).

Dinamika proses pencalonan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, ditambah kebijakan Federal Reserve AS ata The Fed masih akan berpengaruh pada pergerakan rupiah hari ini.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini secara umum akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri.

"Untuk perdagangan (18/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 18.250-Rp 18.300,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Rabu (18/11).

Ibrahim mengatakan, sentimen eksternal masih berasal dari arah kebijakan moneter Amerika Serikat (AS).

Pelaku pasar saat ini tengah mencermati pernyataan sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed) yang memberikan sinyal mengenai kemungkinan perubahan kebijakan suku bunga ke depan.

Presiden Federal Reserve Cleveland, Beth Hammack, pada Senin (16/11) menyatakan lebih memilih kenaikan suku bunga secara bertahap dan terukur.

Namun, dia mengakui bahwa para pembuat kebijakan mungkin perlu mempertimbangkan penyesuaian yang lebih besar apabila inflasi kembali meningkat.

Selain itu, investor juga menantikan publikasi risalah rapat kebijakan The Fed pada Oktober 2026 yang dijadwalkan dirilis Rabu (18/11).

Risalah tersebut akan menjadi perhatian pasar untuk memperoleh gambaran lebih lanjut mengenai pandangan para pejabat bank sentral AS terhadap arah kebijakan moneter.

Sementara itu, Ketua Federal Reserve, Kevin Warsh, belum memberikan sinyal langsung mengenai arah suku bunga dalam pernyataannya pada Senin (16/11).

Dia justru membahas sejumlah skenario terkait perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan dampaknya terhadap perekonomian.

Dari dalam negeri, ketidakpastian politik setelah pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menjadi perhatian investor.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses pengisian jabatan wakil presiden serta arah politik pemerintahan ke depan.

Penundaan tenggat pemilihan wakil presiden hingga 9 Desember 2026 juga membuat pelaku pasar masih menunggu kejelasan proses politik tersebut.

Ketidakpastian ini berpotensi membuat investor asing lebih berhati-hati dalam menempatkan modalnya di pasar keuangan Indonesia.

"Investor membutuhkan kepastian mengenai kepemimpinan, stabilitas pemerintahan, dan arah kebijakan ekonomi. Jika proses pergantian wakil presiden berlangsung lebih lama, kekhawatiran terhadap stabilitas politik dapat meningkat dan mendorong sebagian investor mengurangi kepemilikan aset rupiah atau menunda investasi,” jelasnya.

Di sisi lain, pelaku pasar juga masih mencermati keputusan terkait suku bunga Bank Indonesia (BI).

Pasar memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan untuk kelima kalinya secara berturut-turut sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.

Meski demikian, kebijakan mempertahankan suku bunga tinggi juga memiliki konsekuensi terhadap perekonomian domestik.

Pasalnya, biaya pinjaman yang lebih mahal berpotensi menahan konsumsi masyarakat serta memperlambat ekspansi dunia usaha.