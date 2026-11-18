JawaPos.com - Kebijakan pelarangan truk sumbu 3 saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) bisa menyebabkan lesunya industri dan melemahkan daya saing produk dalam negeri.

Kebijakan ini juga akan menghambat terwujudnya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% seperti yang dicanangkan pemerintah sendiri.

“Bayangkan, jika industri kita sering diganggu oleh kebijakan-kebijakan yang tidak pro industri seperti pelarangan truk sumbu 3 pada saat Nataru nanti, bisa dipastikan sangat sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” ujar Pengamat Ekonomi Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Aknolt Kristian.

Menurut dia, kebijakan pelarangan truk sumbu 3 saat Nataru itu pasti akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi.

Di sektor ekspor misalnya, itu bisa memunculkan ketidakpercayaan luar negeri terhadap para pelaku eksportir di Indonesia.

Pasalnya, lanjutnya, pelarangan truk sumbu 3 itu akan membuat terlambatnya pengiriman barang ke negara-negara penerimanya.

“Jadi, jangan sampai kemudian kita nanti kena masalah wanprestasi yang bisa memunculkan ketidakpercayaan dari mereka,” ucap Aknolt Kristian.

Jika itu terjadi, dia mengatakan industri di dalam negeri Indonesia bisa mati.

Padahal, pemerintah ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 dengan fokus pada investasi dan ekspor.

“Rasanya itu sesuatu yang mustahil bisa dicapai jika industri di dalam negeri tidak bertumbuh,” ucap Aknolt Kristian.



Yang jelas, katanya, kalau pasar ekspor Indonesia terganggu, pasar domestik juga pasti akan terganggu karena akan muncul multiplier effect.

“Karena, salah satu produk unggulan kita itu adalah produk-produk ekspor yang bisa menyumbang pemasukan untuk kas negara,” tandas Aknolt Kristian.

Selain ekspor, dia menuturkan pelarangan truk sumbu 3 ini juga akan berdampak terhadap penambahan biaya industri.

Dia menjelaskan, dalam bisnis itu ada yang namanya fixed cost atau biaya tetap seperti biaya gaji pegawai, sewa tempat, penyusutan aset, bunga pinjaman, dan tagihan listrik.

“Biaya-biaya itu kan tidak mengenal istilah hari libur. Ini seharusnya yang juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah sebelum memberlakukan kebijakan pelarangan itu. Artinya, ketika kita sudah punya pasar di luar negeri, pasar itu sebenarnya harusnya dimaintain dan dipertahankan,” terang Aknolt Kristian.

Hal senada disampaikan ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad.

Dia mengatakan, Kemenhub sebaiknya melakukan manajemen pengaturan jalan saja pada saat Nataru mendatang. Hal itu mengingat kondisi jalan saat libur Nataru biasanya tidak sepadat saat libur Lebaran.

“Pemerintah juga harus memperhatikan dampak inflasinya dan juga kerugian yang dialami pelaku usaha jika kebijakan pelarangan itu diberlakukan,” tegas Tauhid Ahmad.

Untuk itu, Tauhid meminta kepada Kemenhub agar mengevaluasi kembali kebijakan pelarangan beroperasi bagi truk-truk sumbu 3 pada saat Nataru 2026/2027 mendatang.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mendorong pemerintah memperkuat cadangan beras di daerah defisit produksi sebelum peningkatan permintaan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Dia menilai cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 4,5 juta ton memadai untuk menghadapi kebutuhan akhir tahun dan mendukung intervensi hingga awal 2027, tetapi pengelolaannya perlu memperhatikan pemerataan pasokan.

"Stok CBP saat ini cukup sebagai jembatan, tetapi harus dikelola dinamis agar tidak habis untuk penyaluran rutin sambil menghadapi potensi kesenjangan," kata Eliza dilansir dari Antara.

Menurut dia, besarnya cadangan nasional tidak otomatis menjamin ketersediaan beras secara merata karena sejumlah wilayah masih bergantung pada pengiriman dari daerah surplus.

Wilayah kepulauan, termasuk Papua dan Maluku, serta daerah terpencil menjadi perhatian karena menghadapi tantangan transportasi, kondisi cuaca, biaya angkut, dan keterbatasan sarana penyimpanan.

Oleh karena itu, Eliza mengusulkan penguatan stok penyangga di daerah tujuan setara kebutuhan konsumsi selama dua hingga empat bulan, disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

"Untuk wilayah antarpulau, kombinasi yang efektif itu memperkuat stok lokal dengan buffer 2–4 bulan konsumsi," ujar Eliza.

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Penguatan tersebut perlu disertai fasilitasi biaya angkut dan pengiriman terjadwal dari sentra produksi, antara lain Jawa, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan, dengan mempertimbangkan alternatif moda transportasi.

Eliza menekankan pengiriman beras sebaiknya dilakukan sebelum permintaan meningkat, sehingga pemerintah tidak perlu menunggu kenaikan harga untuk menambah persediaan di daerah tujuan.

Menurut dia, pengiriman mendadak ketika harga sudah meningkat berisiko menimbulkan biaya logistik lebih tinggi dan memperlambat upaya stabilisasi pasokan.

"Jadi perlu peta kebutuhan presisi hingga kabupaten/kota dan jalur alternatifnya," ucap Eliza.