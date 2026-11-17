JawaPos.com - Pelaku usaha lokal memiliki peluang besar untuk memperluas bisnis ke pasar internasional. Setidaknya ada Lima kategori produk yang saat ini dinilai berpotensi menjangkau konsumen di luar negeri.

Peluang tersebut didukung oleh kinerja perdagangan Indonesia yang terus tumbuh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai USD 282,51 miliar sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat 5,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian itu menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha yang ingin mulai merintis bisnis ekspor. Namun, selain menjaga kualitas dan daya saing produk, kesiapan proses pengiriman internasional juga menjadi faktor penting agar barang dapat sampai ke tangan konsumen di negara tujuan.

Chief Marketing Officer Lion Parcel Kenny Kwanto mengatakan, pelaku usaha perlu mempertimbangkan karakteristik produk dan kebutuhan bisnis sebelum memilih layanan pengiriman internasional.

"Ada beberapa aspek yang perlu dipersiapkan apabila para pelaku usaha ingin memperluas pasar ke luar negeri. Salah satunya adalah memilih layanan pengiriman internasional yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan karakteristik produk," ujar Kenny, Selasa (17/11).

Lantas, produk lokal apa saja yang berpotensi dipasarkan ke luar negeri? Berikut lima kategori yang bisa menjadi pilihan bagi pelaku usaha yang ingin menjajal pasar ekspor.

1. Pakaian dan Aksesori

Produk fesyen lokal memiliki peluang untuk menarik konsumen internasional melalui keunikan desain, kualitas bahan, dan keberagaman model. Mulai dari pakaian siap pakai, busana muslim, tas, hingga aksesori pelengkap penampilan bisa menjadi produk unggulan.

Penggunaan motif tradisional yang dipadukan dengan desain modern juga dapat menjadi nilai tambah. Agar mampu bersaing, pelaku usaha perlu memperhatikan tren fesyen di negara tujuan, menjaga konsistensi kualitas, serta memastikan kemasan mampu melindungi produk selama pengiriman.

2. Alas Kaki

Sepatu dan sandal buatan Indonesia juga memiliki peluang untuk menembus pasar internasional. Produk yang bisa ditawarkan cukup beragam, mulai dari sepatu kasual, sandal, hingga alas kaki berbahan kulit.

Kualitas material, desain, dan harga yang kompetitif menjadi sejumlah faktor yang dapat menarik minat konsumen luar negeri. Pelaku usaha juga perlu memastikan ukuran dan spesifikasi produk sesuai dengan standar pasar tujuan.

3. Produk Kecantikan atau Skincare

Inovasi produk kecantikan lokal turut membuka peluang bisnis di pasar global. Beragam produk seperti pelembap, pembersih wajah, serum, hingga perawatan tubuh bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen internasional.

Namun, ekspor skincare membutuhkan persiapan lebih karena berkaitan dengan regulasi produk di negara tujuan. Pelaku usaha perlu memperhatikan formulasi bahan, izin edar, serta ketentuan internasional yang berlaku agar produk dapat dipasarkan secara legal.

4. Makanan Kering Khas Indonesia

Cita rasa rempah yang khas membuat makanan kering Indonesia berpotensi menarik perhatian konsumen di luar negeri. Keripik, kue kering, camilan tradisional, hingga makanan ringan dalam kemasan bisa menjadi pilihan produk ekspor.

Kategori ini juga relatif praktis untuk dikemas dan dikirim dibandingkan makanan yang membutuhkan penanganan khusus. Meski demikian, pelaku usaha tetap harus memperhatikan masa simpan, ketahanan kemasan, informasi komposisi, standar keamanan pangan, serta ketentuan impor negara tujuan.

5. Produk dan Aksesori Otomotif

Peluang ekspor juga terbuka untuk produk otomotif buatan lokal. Beberapa produk yang bisa menyasar konsumen internasional antara lain helm, sarung tangan, jaket motor, aksesori mobil dan motor, hingga komponen modifikasi seperti handgrip.

Konsumen di luar negeri dapat menjadi pasar potensial bagi produk perlengkapan kendaraan tersebut. Khusus produk keselamatan seperti helm, pelaku usaha wajib memperhatikan standar keamanan yang berlaku di negara tujuan. Pengemasan yang aman juga diperlukan untuk menjaga kondisi barang selama pengiriman.

Selain menentukan produk yang akan dijual, pelaku usaha perlu memahami pasar tujuan dan mempersiapkan sistem logistik. Malaysia dan Singapura, misalnya, menjadi dua negara tujuan teratas pengiriman internasional melalui Lion Parcel.

Kenny Kwanto mengatakan, pihaknya menyediakan layanan INTERPACK untuk membantu pelaku usaha lokal menjangkau konsumen di berbagai negara.

Layanan tersebut didukung ekosistem Lion Group, termasuk fasilitas Cargo Terminal Operator (CTO) di KLIA Cargo Village, kawasan Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Malaysia. Infrastruktur tersebut mendukung proses penanganan dan pengiriman barang melalui jalur udara.