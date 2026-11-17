JawaPos.com - Transaksi pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Sulawesi Selatan mencapai Rp 7,64 triliun pada triwulan II 2026.

Nilai tersebut tumbuh 82,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di tengah pesatnya penggunaan pembayaran digital, sebanyak 81,37 persen dari sekitar 1,46 juta merchant QRIS di wilayah tersebut merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Besarnya adopsi pembayaran digital itu membuat Makassar menjadi salah satu wilayah strategis dalam pengembangan ekosistem transaksi nontunai di Indonesia Timur.

Namun, tantangan digitalisasi UMKM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas pembayaran.

Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan agar teknologi tersebut bisa membantu pengelolaan transaksi dan operasional bisnis sehari-hari.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah pembukaan Sentra QRIS UMKM Hub di Makassar oleh PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme).

Fasilitas ini menjadi hub ketiga setelah sebelumnya hadir di Solo dan Malang.

Sentra tersebut dirancang sebagai pusat edukasi, layanan, dan kolaborasi yang mempertemukan pelaku UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan.

Termasuk Bank Indonesia, pemerintah daerah, lembaga keuangan, komunitas, serta mitra teknologi.

CEO PT Netzme Kreasi Indonesia Vicky G. Saputra mengatakan, digitalisasi UMKM seharusnya tidak berhenti pada peningkatan jumlah pedagang yang menerima pembayaran QRIS.

“Bagi kami, digitalisasi UMKM bukan sekadar membuat semakin banyak pedagang menerima pembayaran QRIS," kata Vicky G. Saputra.

"Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut benar-benar membantu mereka bertransaksi dengan lebih pasti, mengelola usaha dengan lebih mudah, dan memiliki kesempatan untuk terus berkembang,” ujar Vicky melalui keterangannya.

Adopsi QRIS Meningkat, Pendampingan UMKM Jadi Tantangan Pertumbuhan transaksi QRIS di Sulawesi Selatan menunjukkan semakin luasnya penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembayaran digital.

Dengan jumlah merchant mencapai sekitar 1,46 juta pada triwulan II 2026, ekosistem QRIS di wilayah ini memiliki basis pengguna yang cukup besar. Mayoritas merchant berasal dari sektor UMKM.

Meski demikian, penggunaan QRIS tidak serta-merta membuat seluruh pelaku usaha mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Pemahaman mengenai pencatatan transaksi, kepastian pembayaran, hingga pengelolaan usaha masih menjadi bagian penting dari proses transformasi digital.

Melalui Sentra QRIS UMKM Hub, Netzme menyediakan edukasi dan aktivasi QRIS, pendampingan penggunaan teknologi pembayaran, serta pengenalan solusi digital yang disesuaikan dengan kebutuhan pedagang.

Salah satu teknologi yang diperkenalkan adalah QRIS Soundbox Netzme. Perangkat ini memberikan notifikasi suara ketika pembayaran berhasil diterima.

Fungsinya cukup relevan bagi pedagang yang memiliki aktivitas transaksi tinggi.

Dengan adanya pemberitahuan suara, merchant dapat mengetahui pembayaran masuk tanpa harus terus-menerus memeriksa layar telepon genggam.

Netzme juga memperkenalkan pemanfaatan Tapak Pay di lingkungan Pesantren Darul Aman melalui skema close loop.

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Model pembayaran tersebut menjadi contoh penerapan teknologi transaksi digital yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas tertentu, termasuk lingkungan pendidikan.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Bayu Martanto mengapresiasi inisiatif tersebut karena dinilai sejalan dengan upaya memperluas penggunaan QRIS dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah Netzme dalam menghadirkan Sentra QRIS UMKM di Makassar. Inisiatif ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mendorong perluasan adopsi QRIS, memperkuat ekosistem pembayaran digital, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM," ujar Bayu.

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Dia berharap keberadaan fasilitas tersebut dapat menjadi ruang edukasi dan kolaborasi sehingga semakin banyak pelaku usaha memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Kota Makassar.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Arlin Ariesta menilai fasilitas tersebut dapat membantu mempercepat transformasi digital, terutama dalam aktivitas transaksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Kehadiran Sentra QRIS UMKM Hub di Kota Makassar sekiranya dapat membantu bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan transformasi digital, khususnya pada kegiatan transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah. Sukses selalu, terus maju bersama Kota Makassar,” ungkap Arlin.

Selain menghadirkan pusat edukasi, Netzme juga memperkenalkan kerja sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Hasamitra (BPR Hasamitra) untuk memperluas akses pembayaran digital bagi UMKM di Sulawesi Selatan.

Kolaborasi tersebut dilakukan melalui skema QRIS acquiring. Dalam kerja sama ini, Netzme menyediakan infrastruktur penerimaan pembayaran QRIS, sedangkan BPR Hasamitra mendukung proses penyelesaian dana transaksi atau settlement ke rekening merchant.

Skema tersebut terutama menyasar nasabah UMKM BPR Hasamitra. Dengan demikian, pelaku usaha yang menjadi nasabah bank tersebut dapat menerima pembayaran melalui QRIS dengan dana hasil transaksi yang disalurkan ke rekening Hasamitra milik mereka.

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Vicky mengatakan, kolaborasi antara perusahaan penyedia infrastruktur pembayaran dan lembaga keuangan lokal dapat memperluas akses UMKM terhadap layanan transaksi digital.

“Kami percaya bahwa pengembangan ekonomi digital akan lebih efektif ketika setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan kekuatan dan keahliannya," papar Vicky.

"Kolaborasi dengan BPR Hasamitra menjadi contoh bagaimana infrastruktur pembayaran dan layanan perbankan lokal dapat saling melengkapi untuk menghadirkan solusi yang lebih mudah diakses dan bermanfaat bagi UMKM,” jelas Vicky.

Ke depan, Netzme berharap Sentra QRIS UMKM Hub Makassar dapat berkembang menjadi pusat kolaborasi regional untuk memperluas akses pelaku usaha di Indonesia Timur terhadap teknologi pembayaran, pendampingan, dan layanan keuangan digital.

Vicky menegaskan, keberhasilan digitalisasi UMKM tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah merchant yang menggunakan QRIS.

“Kami ingin kehadiran Sentra QRIS UMKM tidak berhenti pada pembukaan fasilitas baru. Harapannya, tempat ini menjadi ruang kolaborasi yang terus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan mitra lokal," ungkap Vicky.

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