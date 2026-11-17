JawaPos.com - Penjualan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam gelaran BCA UMKM Fest 2026 mencapai Rp 33,3 miliar. Nilai tersebut meningkat 65,2 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Kegiatan yang melibatkan lebih dari 1.600 pelaku UMKM itu berlangsung secara daring pada 1 Agustus hingga 20 September 2026. Sementara itu, pameran secara langsung digelar pada 20 hingga 23 Agustus 2026.

Kontribusi terbesar berasal dari penyelenggaraan daring dengan nilai penjualan Rp30,1 miliar atau tumbuh 64,8 persen secara tahunan. Jumlah pengunjung situs BCA UMKM Fest juga mencapai 3,2 juta orang, meningkat 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun penjualan melalui kegiatan luring tercatat sebesar Rp3,2 miliar atau naik 69,5 persen secara tahunan. Secara keseluruhan, jumlah transaksi selama acara berlangsung mencapai 134.344 transaksi, melonjak 59,5 persen dibandingkan edisi sebelumnya.

Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih mengatakan capaian tersebut menunjukkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengikuti perubahan kebutuhan konsumen.

“BCA UMKM Fest 2026 menjadi wujud sinergi dan dukungan kami dalam menyediakan ekosistem perbankan, akses pasar, dan pendampingan bagi para pelaku UMKM untuk mendorong dampak ekonomi secara nyata. BCA berkomitmen mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan UMKM di Indonesia agar semakin naik kelas,” ujar John.

Untuk mempersiapkan para peserta, BCA bersama Blibli dan Grab mengadakan enam sesi webinar sebelum acara berlangsung. Pembekalan tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis dan memaksimalkan peluang penjualan.

Dalam penyelenggaraan daring, sejumlah UMKM dengan penjualan terbaik di Blibli berasal dari kategori pakaian bayi dan parfum, yakni Cuit Baby Wear, Carrol Baby, serta SAFF & Co. Sementara di Grab, produk pempek, bakpao, dan sate menjadi beberapa kategori dengan penjualan tertinggi.

Pada kegiatan luring, penjualan tertinggi berasal dari jenama gaya hidup Tulisan, produk Wastra Warna Alam dari booth Bakti BCA, serta produk makanan Bakmi GM.

Selain di Jakarta, BCA UMKM Fest 2026 juga menjangkau berbagai daerah melalui lebih dari 60 Kantor Cabang Utama (KCU) BCA. Kegiatan tersebut diselenggarakan di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.

BCA juga menyediakan fasilitas pembiayaan khusus bagi pelaku UMKM melalui Kredit Multiguna Usaha (KMU) Hari UMKM 2026. Program yang berlaku mulai 1 Juli 2026 hingga Januari 2027 tersebut menawarkan suku bunga mulai dari 5,81 persen efektif per tahun serta tenor kredit yang lebih panjang.

John mengatakan, BCA akan terus mendukung pelaku usaha melalui penyediaan akses pasar, peningkatan penjualan, dan penguatan daya saing.