JawaPos.com - Kepemilikan emas dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh dana tunai ketika menghadapi kebutuhan finansial mendesak. Salah satu caranya melalui layanan gadai emas yang memungkinkan pemilik mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan emas perhiasan, emas batangan, maupun berlian.

Dilansir dari website resmi Pegadaian, layanan Gadai Emas dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu relatif cepat.

Besaran pinjaman yang diberikan akan disesuaikan dengan hasil penaksiran nilai barang jaminan. Karena itu, jumlah dana yang dapat diterima nasabah bergantung pada jenis, kondisi, serta nilai aset yang digadaikan.

Untuk mengajukan layanan tersebut, nasabah perlu menyiapkan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengisi formulir pengajuan. Proses transaksi dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang Pegadaian terdekat.

Setelah persyaratan administrasi dipenuhi, petugas akan melakukan penaksiran terhadap barang yang dijaminkan. Hasil penaksiran tersebut menjadi dasar untuk menentukan besaran pinjaman yang dapat diberikan.

Apabila nasabah menyetujui nilai pinjaman yang ditawarkan, proses dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Bukti Gadai (SBG). Setelah itu, dana dapat diterima secara tunai maupun melalui transfer.

Pegadaian juga menyediakan fitur Simulasi Gadai Emas yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperkirakan nilai pinjaman sebelum mengajukan transaksi.

Meski dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, masyarakat tetap perlu memperhatikan kewajiban pembayaran. Besaran pinjaman dan jangka waktu pembiayaan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan finansial agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Selain itu, nasabah perlu memahami ketentuan biaya, jangka waktu gadai, serta konsekuensi apabila kewajiban pembayaran tidak dipenuhi sesuai perjanjian.