JawaPos.com - Target penerimaan negara melalui pajak pada tahun 2026 berpotensi tidak akan tercapai. Pasalnya, sampai dengan 31 Oktober penerimaan pajak masih kurang sebesar Rp 514 triliun dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2026 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus bekerja ekstra pada sisa tahun.

Pasalnya, dengan kekurangan sebesar Rp 514 triliun maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu harus mengejar pendapatan pajak sebesar Rp 257 triliun.

"Setoran pajak pada November dan Desember harus rata-rata mencapai sekitar Rp 257 triliun per bulan, jauh di atas rata-rata sekitar Rp 180 triliun per bulan pada Januari hingga Oktober," ujar Yusuf ketika dihubungi JawaPos.com, Selasa (17/11).

Yusuf mengatakan, dalam pengumpulan pajak memang terdapat faktor musiman yang biasanya membuat penerimaan melonjak pada Desember, tetapi kenaikan yang dibutuhkan tetap cukup besar.

"Karena itu, saya melihat realisasi akhir tahun berisiko sedikit berada di bawah outlook pemerintah, sehingga shortfall terhadap target APBN bisa lebih besar dari Rp 46,9 triliun," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam enam pekan yang tersisa, ruang kebijakan praktis berada pada intensifikasi penerimaan, bukan membuat kebijakan baru. Yusuf menyarankan agar fokusnya dapat diarahkan pada percepatan penagihan tunggakan yang sudah berkekuatan hukum.

Selain itu, pemerintah juga harus melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak besar dan berisiko tinggi, optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga melalui Coretax, serta penguatan pengawasan pada sektor yang masih menikmati keuntungan tinggi seperti migas dan sawit.

Namun pada saat yang sama, pemerintah sebaiknya menghindari langkah yang hanya memperbaiki angka jangka pendek, seperti mendorong pembayaran pajak di muka secara berlebihan atau memperlambat restitusi.

Yusuf mengatakan, langkah seperti itu memang dapat mempercantik penerimaan tahun ini, tetapi berpotensi memindahkan beban ke tahun depan sekaligus menekan arus kas dunia usaha.