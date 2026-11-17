JawaPos.com - Program biodiesel B50 dan pengembangan tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt menjadi salah dua materi yang dipamerkan Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang berlangsung di Philippine International Convention Center (PICC), Pasay, Filipina.

Dalam forum itu Prabowo menempatkan pangan, energi, serta ketahanan dan pengelolaan air sebagai prioritas tertinggi Indonesia. "Di sektor energi, kita telah berhasil merealisasikan program biodiesel B-50, dan saat ini tengah mengembangkan tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Hal ini akan berkontribusi pada kemandirian energi yang lebih besar serta energi yang lebih bersih," ungkap Prabowo pada Minggu (15/11).

Mantan Menteri Pertahanan era Joko Widodo (Jokowi) itu menyebut pemerintah Indonesia terus berinvestasi pada rakyat melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan industri dalam negeri.

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Menurut dia, ketahanan di tingkat nasional akan menjadi sumber kekuatan, sekaligus landasan bagi ASEAN yang tangguh. "Kami meyakini bahwa hanya dengan menyejahterakan rakyat kita sendirilah, kita dapat memberikan kontribusi yang lebih besar di kancah multilateral," tuturnya. Maka dari itu, pangan, energi, dan air menjadi prioritas utama.

Prabowo menyoroti tantangan air di kawasan yang datang dalam dua wajah: kelangkaan di satu waktu dan kelebihan air yang memicu bencana di waktu lain. "Bagi kami, pangan dan energi merupakan prioritas utama, begitu pula dengan ketahanan dan pengelolaan air," ujarnya.

Untuk itu mantan danjen Kopassus tersebut mengingatkan bahwa ASEAN akan genap berusia 60 tahun pada tahun depan. Kawasan yang kini dihuni sekitar 700 juta penduduk dengan ekonomi gabungan lebih dari USD 4 triliun itu dinilai perlu menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi tekanan ekonomi, ketegangan geopolitik, hingga persaingan sumber daya.

ASEAN memiliki modal untuk itu, mulai dari sumber daya yang melimpah, lahan produktif, industri yang tumbuh, hingga pasar domestik yang luas.

"Jika digabungkan, kekuatan-kekuatan ini dapat meningkatkan produksi regional, mengamankan cadangan pangan, dan menjamin pasokan energi yang andal. Namun, kita harus bekerja sama secara selaras," kata Prabowo.

Ke depan, Prabowo mendorong kerja sama di dalam ASEAN maupun dengan mitra eksternal yang selaras dengan prioritas kawasan, sehingga mampu menghadirkan investasi, teknologi, dan kapasitas produktif yang memberi nilai jangka panjang bagi Asia Tenggara.

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Di balik capaian itu, ada kerja yang terus berjalan di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi (Menko Hiltrans) Bahlil Lahadalia menambahkan, pencapaian yang dipaparkan Presiden Prabowo menunjukkan langkah Indonesia menuju kemandirian energi.

"Ini kebanggaan bagi kita. Di forum ASEAN, Bapak Presiden menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri di sektor energi," ujar Bahlil.