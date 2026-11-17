JawaPos.com - Keterbatasan pasokan di tengah permintaan yang terus meningkat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan harga emas dalam jangka panjang. Selain untuk kebutuhan industri perhiasan dan investasi masyarakat, logam mulia tersebut juga banyak dibeli bank sentral berbagai negara.

Dilansir dari website resmi Pegadaian, ketersediaan emas relatif terbatas karena proses penambangannya membutuhkan waktu, biaya, serta teknologi yang tidak sedikit.

Berbeda dengan uang kertas yang jumlahnya dapat ditambah melalui kebijakan moneter, produksi emas bergantung pada ketersediaan cadangan alam. Penemuan lokasi tambang baru yang memiliki nilai ekonomis juga membutuhkan proses panjang.

Kondisi tersebut membuat penambahan pasokan emas tidak dapat dilakukan secara instan ketika permintaan meningkat. Sementara itu, kebutuhan terhadap logam mulia terus berasal dari berbagai sektor.

Salah satunya industri perhiasan yang menggunakan emas sebagai bahan baku produk. Selain itu, masyarakat juga membeli emas untuk investasi dan menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang.

Permintaan juga datang dari bank sentral sejumlah negara. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, beberapa bank sentral meningkatkan kepemilikan emas untuk memperkuat cadangan devisa sekaligus mendiversifikasi aset negara.

Pembelian dalam jumlah besar oleh bank sentral tersebut turut menambah permintaan di pasar emas global.

Di sisi lain, ketidakpastian geopolitik dan gejolak ekonomi juga dapat meningkatkan minat investor terhadap emas. Dalam situasi tersebut, emas kerap dipilih sebagai aset lindung nilai atau safe haven karena dinilai dapat membantu menjaga nilai kekayaan ketika pasar keuangan mengalami tekanan.

Ketika permintaan meningkat sementara pasokan tidak dapat bertambah dalam waktu singkat, harga emas berpotensi mengalami kenaikan.

Meski memiliki kecenderungan menguat dalam jangka panjang, harga emas tetap mengalami fluktuasi. Perubahan kondisi pasar dapat membuat harga logam mulia bergerak naik maupun turun.

Karena itu, masyarakat perlu mempertimbangkan tujuan keuangan, jangka waktu investasi, serta kemampuan mengelola risiko sebelum membeli emas.

Untuk mempermudah masyarakat berinvestasi, Pegadaian menyediakan layanan Tabungan Emas dan Cicil Emas. Melalui Tabungan Emas, masyarakat dapat mulai mengumpulkan emas secara bertahap dengan nominal pembelian mulai Rp10 ribuan.

Sementara itu, layanan Cicil Emas memungkinkan nasabah memperoleh emas fisik melalui skema pembayaran angsuran. Kedua layanan tersebut dapat diakses secara digital melalui aplikasi Tring! by Pegadaian maupun dengan mendatangi kantor cabang Pegadaian terdekat.