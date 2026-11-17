JawaPos.com - Harga emas dipengaruhi berbagai faktor ekonomi global yang membuat nilainya cenderung menguat dalam jangka panjang. Pelemahan dolar Amerika Serikat (AS), inflasi, hingga perubahan kebijakan moneter menjadi sejumlah faktor yang dapat mendorong kenaikan harga logam mulia.

Dilansir dari website resmi Pegadaian, emas umumnya diperdagangkan menggunakan dolar AS di pasar internasional. Karena itu, pergerakan mata uang tersebut memiliki pengaruh terhadap harga emas global.

Ketika dolar AS melemah terhadap mata uang lainnya, harga emas menjadi relatif lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang selain dolar. Kondisi tersebut dapat meningkatkan permintaan dan mendorong kenaikan harga emas.

Pelemahan dolar AS sendiri dapat dipengaruhi sejumlah kondisi ekonomi Amerika Serikat. Di antaranya peningkatan utang pemerintah, defisit anggaran, serta kebijakan suku bunga bank sentral.

Selain nilai tukar, inflasi juga menjadi faktor yang memengaruhi minat investor terhadap emas. Ketika harga barang dan jasa meningkat, daya beli uang mengalami penurunan.

Dalam kondisi tersebut, investor cenderung mencari aset yang dinilai mampu mempertahankan nilai kekayaan dalam jangka panjang. Emas menjadi salah satu pilihan karena kerap digunakan sebagai instrumen lindung nilai terhadap inflasi.

Faktor lainnya berasal dari kebijakan moneter dan strategi pengelolaan cadangan devisa sejumlah negara. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, beberapa bank sentral meningkatkan kepemilikan emas untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Langkah tersebut turut memengaruhi permintaan emas di pasar internasional. Terlebih, emas dinilai dapat menjadi salah satu aset alternatif untuk menjaga stabilitas cadangan devisa negara.

Meski demikian, kenaikan harga emas tidak berlangsung secara konsisten. Harga logam mulia tetap mengalami fluktuasi mengikuti perubahan kondisi ekonomi global.

Penguatan dolar AS, perubahan suku bunga, maupun aksi ambil untung investor dapat menekan harga emas dalam periode tertentu.

Karena itu, masyarakat yang ingin berinvestasi emas perlu mempertimbangkan tujuan keuangan dan jangka waktu investasi. Keputusan membeli emas sebaiknya tidak hanya didasarkan pada perkiraan bahwa harganya akan terus meningkat.

Pegadaian menyediakan layanan Tabungan Emas dan Cicil Emas untuk mempermudah masyarakat mengakses investasi logam mulia. Kedua layanan tersebut dapat dimanfaatkan melalui aplikasi Tring! by Pegadaian maupun kantor cabang terdekat.