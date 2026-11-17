JawaPos.com - Sejumlah negara di Asia memiliki kebijakan pengurangan penghasilan sebelum dikenakan pajak penghasilan orang pribadi atau personal income tax atau kebijakan yang serupa dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia.

Adapun, aturan tersebut merupakan batas penghasilan atau pengurangan tertentu, agar beban pajak masyarakat tidak terlalu besar.

Meski demikian, setiap negara memiliki mekanisme dan besaran pengurangan yang berbeda.

Ada negara yang menetapkan pengurangan khusus untuk wajib pajak. Sementara negara lainnya memberikan kelonggaran threshold berdasarkan status perkawinan, jumlah anak, hingga tanggungan keluarga.

Di Indonesia, pemerintah menetapkan PTKP sebesar Rp 54 juta per tahun atau setara dengan Rp 4,5 juta per bulan untuk wajib pajak orang pribadi (WPOP). Aturan yang berlaku sejak 2016.

Nilai tersebut bertambah Rp 4,5 juta per tahun bagi wajib pajak yang telah menikah dan setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan, dengan batas maksimal tiga orang tanggungan.

Lantas, seperti apa regulasi PTKP di sejumlah negara di kawasan?

Berikut JawaPos.com rangkum mulai dari negara dengan sektor manufaktur dan pariwisata kuat seperti Thailand dan Vietnam.

Negara dengan sektor keuangan dan kesehatan kuat seperti Malaysia dan Singapura. Serta, negara yang maju di bidang otomotif, teknologi digital, serta ekonomi kreatif seperti Jepang dan Korea Selatan.

1. Vietnam Vietnam menjadi salah satu negara yang memiliki mekanisme pengurangan penghasilan cukup mirip dengan PTKP Indonesia melalui kebijakan family circumstance-based deduction.

Mulai tahun pajak 2026, pemerintah Vietnam menaikkan batas (threshold) pengurangan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi menjadi Vientam Dong (VND) 15,5 juta per bulan atau setara dengan Rp 11 juta per bulan dan sebanyak VND 186 juta per tahun atau setara dengan Rp 131,91 juta.

Selain itu, terdapat pengurangan tambahan sebesar VND 6,2 juta per bulan atau setara dengan Rp 4,4 juta untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan.

Kenaikan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2026 berdasarkan Resolution No. 110/2025/UBTVQH15. Dengan ketentuan itu, wajib pajak yang memiliki tanggungan keluarga memperoleh pengurangan lebih besar sebelum penghasilan kena pajak dihitung.

2. Thailand Thailand menerapkan sistem pengurangan penghasilan melalui personal allowance dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan ketentuan Departemen Pendapatan Thailand, wajib pajak orang pribadi memperoleh pengurangan dasar sebesar Thailand Baht (THB) 60.000 atau setara Rp 32,39 juta per tahun.

Wajib pajak yang memiliki pasangan tanpa penghasilan juga dapat memperoleh pengurangan tambahan sebesar THB 60.000.

Selain itu, terdapat pengurangan sebesar THB 30.000 untuk setiap anak yang memenuhi persyaratan. Pemerintah Thailand juga memberikan pengurangan untuk biaya perawatan orang tua, premi asuransi jiwa, kontribusi dana pensiun, serta bunga pinjaman perumahan.

Untuk pekerja, Thailand juga memperbolehkan pengurangan biaya penghasilan sebesar 50 persen dengan batas maksimal THB 100.000 atau setara Rp 53,99 juta sebelum pemberian tanggungan.

3. Malaysia Malaysia menggunakan skema individual tax relief atau keringanan pajak individu. Mekanisme tersebut memberikan pengurangan berdasarkan kategori wajib pajak dan jenis pengeluaran yang memenuhi persyaratan.

Untuk Tahun Asesmen 2025, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) menetapkan pengurangan dasar sebesar Malaysia ringgit (MYR) 9.000 atau setara Rp 40,15 juta bagi wajib pajak individu dan anggota keluarga yang menjadi tanggungan.

Selain itu, pemerintah memberikan keringanan tambahan untuk biaya pengobatan orang tua, pendidikan, kebutuhan anak, pembelian peralatan pendukung bagi penyandang disabilitas, hingga kontribusi dana pensiun.

Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan PTKP sebagai pengurangan dasar penghasilan, Malaysia memberikan berbagai kategori tax relief yang dapat diklaim sesuai persyaratan dan batas nominal masing-masing.

4. Singapura Singapura memiliki mekanisme personal tax relief yang mengurangi penghasilan kena pajak berdasarkan kondisi wajib pajak.

Salah satu kebijakannya adalah Earned Income Relief. Untuk Tahun Asesmen 2026, wajib pajak berusia di bawah 55 tahun memperoleh pengurangan maksimal Singapura Dolar (SGD) 1.000 atau setara dengan Rp 14,17 juta.

Nilainya meningkat menjadi SGD 6.000 atau setara denga Rp 84,99 juta bagi wajib pajak berusia 55–59 tahun dan SGD 8.000 atau setara dengan Rp 113,33 juta untuk yang berusia 60 tahun ke atas.

Singapura juga memberikan pengurangan untuk pasangan, anak, serta anggota keluarga yang menjadi tanggungan dengan ketentuan tertentu.

Selain itu, Singapura juga menetapkan tarif pajak penghasilan progresif. Penghasilan kena pajak pertama sebesar SGD 20.000 atau setara dengan Rp 283,32 juta dikenakan tarif nol persen.

Dengan begitu maka wajib pajak tidak perlu membayar pajak penghasilan atas bagian penghasilan kena pajak (PKP) tersebut.

5. Korea Selatan Korea Selatan menerapkan pengurangan penghasilan melalui skema basic deduction atau pengurangan dasar. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Pajak Penghasilan Korea Selatan, wajib pajak orang pribadi yang berstatus penduduk memperoleh pengurangan sebesar Korea Selatan Won (KRW) 1,5 juta atau setara dengan Rp 20,53 juta per tahun.

Pengurangan dengan nominal yang sama juga diberikan untuk pasangan yang memenuhi persyaratan dan setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Dengan demikian, jumlah pengurangan dapat meningkat sesuai jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria.

Pada September 2026, muncul rancangan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengusulkan kenaikan pengurangan dasar dari KRW 1,5 juta atau setara dengan Rp 20.53 juta menjadi KRW 2 juta atau setara dengan Rp 27,37 juta per orang per tahun.

Namun, usulan tersebut masih dalam pembahasan komite parlemen dan belum menjadi ketentuan yang berlaku.

6. Jepang Jepang menerapkan sistem basic deduction atau pengurangan dasar yang besarannya disesuaikan dengan total penghasilan wajib pajak. Untuk tahun pajak 2026, pengurangan dasar pajak penghasilan nasional dapat mencapai Jepang yen (JPY) 1,04 juta atau setara Rp 118,53 juta bagi wajib pajak dengan total penghasilan hingga JPY 4,89 juta atau setara Rp 557,31 juta.

Besaran pengurangan tersebut kemudian menurun mengikuti peningkatan penghasilan. Wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi memperoleh pengurangan yang lebih kecil, bahkan tidak mendapatkan pengurangan dasar apabila total penghasilannya melampaui JPY 25 juta atau setara dengan Rp 2,85 miliar.