JawaPos.com – Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan menjadi salah satu kemampuan yang perlu dimiliki generasi muda. Untuk mendukung hal tersebut, PT Pegadaian menghadirkan The Gade Creative Lounge (TGCL) sebagai salah satu sarana penguatan literasi keuangan di lingkungan perguruan tinggi.

Melalui fasilitas tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh ruang untuk berdiskusi dan mengembangkan kreativitas, tetapi juga memahami berbagai produk dan layanan keuangan.

Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian Eka Pebriansyah mengatakan, penguatan literasi keuangan menjadi salah satu tujuan pengembangan TGCL. Terlebih, generasi muda perlu memiliki kemampuan dalam menentukan instrumen keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.

“Melalui program The Gade Creative Lounge kami berharap dapat memperkenalkan produk-produk Pegadaian untuk bisa memberikan manfaat dengan cara memperkuat literasi keuangan bagi generasi muda, sehingga mereka mampu mengelola keuangan secara bijak, memilih instrumen keuangan yang tepat, serta terhindar dari pinjaman ilegal dan investasi bodong,” tambahnya.

Eka menjelaskan, penguatan literasi keuangan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kewirausahaan inklusif.

Salah satu fasilitas TGCL berada di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon. Ruang kreatif yang terintegrasi dengan Digital Library itu diharapkan menjadi tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan edukasi, diskusi, dan aktivitas produktif mahasiswa.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil X Jawa Barat Eko Supriyanto mengatakan, mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memperluas wawasan, termasuk mengenai pengelolaan keuangan.