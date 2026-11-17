JawaPos.com – Pengembangan kreativitas mahasiswa membutuhkan ruang yang dapat menunjang aktivitas belajar, diskusi, hingga kolaborasi. Salah satunya melalui kehadiran The Gade Creative Lounge (TGCL) yang dihadirkan PT Pegadaian di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Fasilitas tersebut dirancang sebagai ruang produktif bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi ide, memperluas jejaring, serta mengembangkan potensi di bidang akademik maupun kewirausahaan.

Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian Eka Pebriansyah mengatakan, TGCL merupakan bagian dari investasi sosial perusahaan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda.

Menurutnya, ruang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pendukung pembelajaran, tetapi juga menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mengembangkan gagasan dan inovasi.

“Hari ini kita tidak sekadar meresmikan sebuah bangunan fisik. Kita menandai sebuah langkah penting melalui kehadiran The Gade Creative Lounge sebagai ruang kolaboratif dan ruang kreatif, yang kami rancang untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, sebagai perluasan ekosistem ide, inovasi, dan pembelajaran,” ungkap Eka.

TGCL di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terintegrasi dengan Digital Library yang berada di lantai 5 Gedung Siber. Keberadaannya diharapkan dapat menunjang aktivitas literasi digital dan akademik mahasiswa.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Aan Jaelani mengatakan, fasilitas tersebut sejalan dengan transformasi kampus dalam membangun ekosistem pendidikan berbasis digital dan teknologi.

“Fasilitas modern ini memicu semangat kami untuk terus mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara spiritual, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kewirausahaan,” tutur Aan.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil X Jawa Barat Eko Supriyanto mengatakan, fasilitas TGCL dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk berbagai kegiatan produktif, termasuk diskusi dan pengembangan ide bisnis.

Dia berharap keberadaan ruang kreatif tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan institusi pendidikan.

“TGCL ini dirancang dengan area komunal, ruang diskusi, dan fasilitas pendukung yang modern. Pesan kami, manfaatkan ruangan ini semaksimal mungkin untuk diskusi produktif, merintis ide bisnis, dan meningkatkan literasi finansial,” tegas Eko.

Melalui fasilitas tersebut, Pegadaian berharap mahasiswa memiliki ruang yang mendukung pengembangan kompetensi, kreativitas, dan kemampuan berwirausaha.