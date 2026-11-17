JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan seluruh mitra dan calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan BGN melalui surat elektronik atau email palsu.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa pelaku mengirimkan email kepada mitra dengan informasi bahwa dapur mereka sedang dalam proses verifikasi dan validasi serta akan segera dibuka.

Namun, proses tersebut disertai permintaan pembayaran uang administrasi dalam jumlah tertentu atau kewajiban melengkapi peralatan dapur yang harus dibeli melalui pihak yang menghubungi mereka.

“BGN mengingatkan para mitra agar berhati-hati terhadap surat atau email yang mengatasnamakan BGN, khususnya yang meminta sejumlah uang dengan dalih mempercepat proses administrasi, verifikasi, maupun pembukaan dapur SPPG. BGN tidak pernah meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun untuk setiap proses pelayanan administrasi,” ujar Tysa dalam keterangannya, Selasa (17/11).

Dalam praktiknya, pelaku menggunakan dokumen yang menyerupai surat resmi BGN, lengkap dengan kop surat dan barcode tanda tangan pejabat, untuk meminta sejumlah uang dengan dalih proses administrasi dan verifikasi SPPG.

Pelaku juga meminta calon mitra membeli sejumlah perlengkapan dapur, seperti ompreng dan peralatan lainnya, melalui pihak yang menawarkan bantuan tersebut. Setelah uang ditransfer, barang yang dijanjikan tidak kunjung dikirimkan. Akibat modus penipuan ini, sejumlah mitra dilaporkan mengalami kerugian mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

Tysa menegaskan bahwa seluruh komunikasi resmi dan surat-menyurat BGN hanya menggunakan alamat email dengan domain @bgn.go.id. Oleh karena itu, mitra diminta memeriksa alamat pengirim dan tidak mudah mempercayai dokumen yang mencatut identitas maupun atribut resmi BGN.

“Perlu kami tegaskan bahwa seluruh proses pelayanan dan administrasi di BGN dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas biaya. Apabila terdapat pihak yang meminta uang atau menawarkan pengadaan peralatan dengan mengatasnamakan BGN, mitra perlu mencermati dan memastikan kebenaran informasi tersebut melalui saluran komunikasi resmi BGN,” jelas Tysa.

BGN mengingatkan agar mitra tidak terburu-buru melakukan pembayaran, mengirimkan dana, maupun memenuhi permintaan pengadaan barang dari pihak yang belum terverifikasi. Kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penipuan menjadi penting untuk melindungi mitra sekaligus menjaga integritas proses pelayanan dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).