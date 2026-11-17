JawaPos.com - Pemerintah terus mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk memperkuat pendapatan negara sekaligus menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Upaya tersebut penting untuk dapat mendukung kebutuhan belanja negara pada 2027 diproyeksikan menembus Rp4.000 triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang PNBP, Mochamad Agus Rofiudin, mengatakan optimalisasi PNBP diperlukan untuk menopang kebutuhan pembiayaan negara yang semakin besar.

Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber penerimaan untuk membiayai belanja negara.

"Tahun depan, 2027, belanja kita sudah Rp4.000 triliun. Dari mana pembiayaannya? Tentunya dari penerimaan dan pendapatan negara," ujar Agus di Jakarta, Jumat (13/11).

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Agus mengatakan, PNBP tidak hanya berfungsi sebagai sumber pemasukan negara, tetapi juga memiliki fungsi regulasi (regulatory function).

Melalui instrumen tersebut, pemerintah dapat mengatur pemanfaatan sumber daya alam (SDA) agar tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi secara adil bagi masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 31 Oktober 2026, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN.

Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target, serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun atau 79,5 persen.

Sementara itu, realisasi PNBP telah melampaui target yang ditetapkan dengan ditopang oleh penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia (BI).

Agus menjelaskan, pengelolaan PNBP mencakup lima kelompok utama. Meliputi pemanfaatan SDA, kekayaan negara yang dipisahkan seperti dividen BUMN dan surplus BI, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana pemerintah yang ditempatkan di perbankan, serta hak negara lainnya.

Kategori terakhir mencakup berbagai penerimaan, termasuk denda tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan denda perkara hukum.

Untuk itu, Agus menegaskan optimalisasi PNBP tidak selalu berarti pemerintah harus menaikkan tarif untuk mengejar penerimaan sebesar-besarnya.

Pemerintah juga dapat menyesuaikan tarif apabila kebijakan tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk mendukung program hilirisasi industri.

"PNBP itu tidak hanya untuk bagaimana pendapatan negara meningkat terus. Kalau untuk mendukung program pemerintah, seperti hilirisasi, tarifnya diturunkan juga tidak apa-apa," ujarnya.

Adapun, salah satu contohnya melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kebijakan tersebut memberikan dukungan terhadap daya saing industri melalui penyediaan gas dengan harga khusus, meskipun terdapat potensi penerimaan negara yang tidak dapat dimaksimalkan.

Di sisi lain, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk mengejar target penerimaan APBN 2026. Berdasarkan data hingga 31 Oktober 2026, masih terdapat kebutuhan penerimaan sebesar Rp590,1 triliun yang harus dipenuhi pada November hingga Desember.