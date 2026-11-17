JawaPos.com – Sebanyak 2,5 ton sampah botol plastik dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi 14.000 jersey untuk ajang Pertamina Eco RunFest 2026. Produksi jersey berbahan daur ulang tersebut dilakukan melalui kolaborasi Pertamina dengan merek lokal, Manta Liberta.

Project Manager Pertamina Eco RunFest 2026, Didi Andrian Indra Kusuma mengatakan, pemanfaatan sampah plastik tersebut merupakan bagian dari upaya mengintegrasikan kegiatan olahraga dengan kepedulian terhadap lingkungan.

"Jersey kami sendiri kami bikin berkolaborasi dengan local brand, Manta Liberta, memanfaatkan 2,5 ton sampah botol plastik," kata Didi kepada wartawan di Tangerang, Selasa (17/11).

Dia menjelaskan, proses penjajakan kerja sama dimulai sejak Februari 2026. Setelah melalui sejumlah tahapan riset, pengembangan, hingga pengujian sampel, kedua pihak menyepakati produk akhir pada Juni 2026.

Produksi massal kemudian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 14.000 jersey bagi peserta, termasuk jersey finisher untuk pelari kategori half marathon (HM).

Didi memastikan, penggunaan bahan daur ulang tidak mengurangi performa jersey. Produk tersebut dirancang memiliki fitur perlindungan terhadap sinar ultraviolet (UV), sirkulasi udara yang baik, serta teknologi anti-odor.

"Yang pasti kombinasi antara bahan baku yang eco juga tidak berarti kita mengesampingkan aspek performance dari jersey yang kami garap tahun ini," ujarnya.

Hingga pertengahan November 2026, sekitar 12.500 jersey telah selesai dikemas. Seluruh jersey tersebut akan dibagikan kepada peserta saat pengambilan race pack pada 3–5 Desember 2026.

Sementara itu, Co-Founder Manta Liberta, Aldy Nur Prasetya mengatakan, pengembangan jersey dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan performa para pelari. Selain menggunakan bahan daur ulang, produk tersebut harus tetap ringan dan nyaman digunakan.

"Jersey yang ada itu satu, ringan, yang kedua juga fitur-fitur seperti anti-odor, anti-UV, dan bakterial itu sudah kita sertakan di jersey tersebut juga," kata Aldy.

Menurut Aldy, salah satu tantangan dalam pengembangan produk tersebut adalah memastikan bahan hasil daur ulang tetap nyaman saat digunakan untuk berlari. Sebab, bahan plastik kerap dianggap memiliki tekstur kasar.

Untuk mengatasinya, Manta Liberta mengembangkan struktur kain berpori agar sirkulasi udara lebih baik. Bahan tersebut juga dirancang agar tidak menyebabkan gesekan berlebihan pada kulit.

"Jadi kalau teman-teman lihat di jersey Pertamina Eco Run ini terdapat pori-pori yang memang dia untuk sirkulasi udaranya lebih tinggi. Yang kedua juga dia tidak blister atau tidak chafing," jelasnya.

Ke depan, Manta Liberta berencana memperluas pemanfaatan bahan daur ulang dengan mengolah kembali pakaian olahraga bekas, termasuk jersey yang sudah tidak digunakan oleh pelari.

"Gimana caranya jersey-jersey yang mungkin para pelari udah punya di race-race sebelumnya, dari jersey yang memang enggak kepakai, kita coba pilah dan kita buat jadi jersey terbaru," tutur Aldy.