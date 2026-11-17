JawaPos.com – Nasabah yang mengikuti program undian berhadiah perlu mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan penyelenggara. Salah satunya terkait program Badai Emas 2026 yang digelar PT Pegadaian.

Pegadaian mengingatkan para nasabah agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas perusahaan dan meminta sejumlah uang dengan alasan pencairan hadiah. Sebab, program Badai Emas tidak memungut biaya apa pun dari peserta.

Dalam pengundian periode 25–31 Oktober 2026, sebanyak 87 nasabah Pegadaian berhasil mendapatkan hadiah saldo Tabungan Emas dengan total mencapai 230 gram.

Hadiah tersebut diberikan kepada nasabah Pegadaian konvensional maupun Pegadaian Syariah. Nilai hadiah yang diperoleh para pemenang bervariasi, mulai dari 1 gram hingga 20 gram saldo Tabungan Emas.

Pegadaian menjelaskan, hadiah akan dikreditkan langsung ke rekening Tabungan Emas masing-masing pemenang. Dengan mekanisme tersebut, nasabah tidak perlu memberikan informasi rahasia maupun melakukan pembayaran kepada pihak yang mengaku dapat membantu proses pencairan hadiah.

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Nasabah juga diingatkan untuk tidak membagikan kode one-time password (OTP), nomor identifikasi pribadi (PIN), maupun kata sandi aplikasi kepada siapa pun.

Program Badai Emas 2026 sendiri berlangsung sejak 25 Oktober hingga 31 Desember 2026. Nasabah masih memiliki kesempatan mengikuti pengundian pada periode berikutnya sesuai ketentuan program.

Kesempatan memperoleh kupon undian dapat dilakukan melalui penukaran poin transaksi maupun tiket undian otomatis. Transaksi yang diperhitungkan meliputi layanan gadai, pembiayaan mikro, cicil emas, serta pembukaan dan penambahan saldo Tabungan Emas melalui aplikasi Tring!.

Selain hadiah dalam pengundian berkala, Pegadaian juga menyiapkan hadiah utama berupa saldo Tabungan Emas sebesar 500 gram untuk nasabah konvensional dan 150 gram bagi nasabah Pegadaian Syariah.