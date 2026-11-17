JawaPos.com — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan tidak ada larangan bagi petani, terutama petani jagung dalam negeri untuk menjual hasil panennya dengan harga yang melebihi Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Patokan HPP merupakan batas minimal bagi pemerintah melalui Perum Bulog untuk melindungi petani agar harga tidak jatuh.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menegaskan tidak ada larangan yang berimplikasi pada pidana apabila petani menjual melebihi HPP. Ini dikarenakan instrumen HPP merupakan jaring pengaman harga yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga petani.

"Jadi tidak ada pemerintah melarang petani menjual harga di atas HPP. Yang wajib membeli jagung Rp 6.400 (sesuai HPP) itu adalah Bulog. Jadi pada saat harga lagi tinggi, pemerintah setop, yang beli adalah swasta," terang Hermawan, saat pertemuan dengan asosiasi petani, Senin (16/11/2026) di Jakarta.

Hermawan mengatakan, HPP merupakan batas minimal harga yang harus diterima petani. Sementara HPP untuk jagung pipilan kering telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 381 Tahun 2025, dan diperkuat dengan Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026.

Adapun HPP jagung pipilan kering di tingkat petani minimal Rp 5.500 per kilogram (kg) diberlakukan kepada Perum Bulog dengan hanya mengatur ketentuan kadar air 18 sampai 20 persen. Tanpa ada ketentuan tingkat aflatoksin.

Selanjutnya untuk HPP Rp 6.400 per kg untuk jagung pipilan kering memiliki ketentuan serah terima di gudang Bulog dengan kadar air maksimal 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 part per billion (ppb). Pembelian jagung dalam bentuk kemasan.

Sementara untuk HPP Rp 6.250 per kg dapat digunakan Bulog untuk pembelian jagung dengan spesifikasi serah terima di gudang Bulog dengan kadar air maksimal 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 ppb. Pembelian dalam bentuk curah.

HPP Wajib Bagi Perum Bulog, Lindungi Petani dari Kejatuhan Harga

Deputi Hermawan menuturkan bahwa HPP jagung pipilan kering ditujukan khusus ke Perum Bulog. Bulog wajib melakukan pembelian ketika kondisi harga jagung domestik sedang menurun, biasanya kerap terjadi pada saat panen raya.

"HPP adalah Harga Pembelian Pemerintah. Pemerintah itu siapa? Bulog. Jadi yang membeli dengan harga seperti ini adalah Bulog," ujar Hermawan.

"Harga yang ditetapkan seperti ini, Bulog beli. Ini sangat bermanfaat pada saat panen raya. Pada saat harga lagi jatuh. Bulog wajib membeli sesuai HPP," sambung dia.

Dalam catatan Bapanas, sampai tengah November total realisasi pengadaan jagung produksi dalam negeri telah diserap Bulog sebesar 240,7 ribu ton. Adapun untuk realisasi serapan jagung secara bulanan di Oktober tercapai 2.308 ton dan dari awal sampai tengah November tercapai 3.443 ton.