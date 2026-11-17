JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak melemah pada perdagangan Selasa (17/11) pagi setelah munculnya tanda-tanda pemulihan aliran minyak melalui Selat Hormuz yang memperkuat ekspektasi kelebihan pasokan di pasar global.

Melansir Investing pada pukul 07:55 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 4,09 poin atau 4,27 persen ke level 91,75 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Senin (16/11) pagi sebesar 95,04 dolar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,53 poin atau 0,63 persen ke level 83,94 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Senin (16/11) pagi sebesar 86,76 dolar per barel.

Melansir Reuters, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) pada Jumat menyatakan, pasar minyak global akan kembali mengalami kelebihan pasokan pada kuartal IV tahun ini.

Hal tersebut terjadi karena ekspor dari Timur Tengah pulih lebih cepat dibandingkan pertumbuhan permintaan minyak global, meskipun serangan terhadap pelayaran masih berlangsung.

"Meski ketegangan geopolitik yang meningkat tampaknya telah menjadi kondisi normal baru, pasokan minyak global terlihat masih relatif stabil dan produksi minyak AS juga berada di level mendekati rekor tertinggi," ujar Dennis Kissler dari BOK Financial.

IEA memperkirakan pasokan minyak global akan mencapai rata-rata 105 juta barel per hari (bph) pada kuartal IV. Angka tersebut lebih tinggi 1,7 juta bph dibandingkan proyeksi permintaan. Sebelumnya, lembaga tersebut memperkirakan pasar minyak akan mengalami defisit pasokan pada kuartal IV.

IEA juga memberikan rincian tambahan mengenai sisa volume dari pelepasan cadangan minyak strategis terbesar sepanjang sejarah yang dijanjikan negara-negara anggotanya pada Maret lalu.

Sebanyak 71 juta barel minyak akan tersedia hingga akhir Februari, termasuk 15 juta barel solar untuk meredakan ketatnya pasokan di pasar.

Berdasarkan data IEA, sekitar 15 juta barel minyak mentah per hari melewati Selat Hormuz sepanjang 2025.

Goldman Sachs pada Minggu menyatakan memperkirakan harga minyak mentah Brent rata-rata berada di level USD 88 per barel pada tahun depan. Harga tersebut diproyeksikan kembali turun menjadi USD 78 per barel pada Desember 2027 seiring kembalinya kelebihan pasokan yang menekan pasar.

Namun, dalam jangka pendek, Goldman Sachs melihat adanya risiko kenaikan harga akibat serangan terhadap kapal-kapal pengangkut minyak di Timur Tengah.

Bank investasi tersebut menyebut pasokan dari Timur Tengah dan permintaan minyak global telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup kuat di tengah meningkatnya risiko pelayaran dan kenaikan harga.

Aktivitas Kilang Minyak Tiongkok Menurun

Tanda-tanda pelemahan permintaan dari Tiongkok, negara konsumen minyak terbesar kedua di dunia, turut menekan harga minyak.

Data terbaru Biro Statistik Nasional Tiongkok yang dirilis pada Senin menunjukkan, pengolahan minyak mentah di kilang-kilang negara tersebut pada Oktober turun 2 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Angka itu juga merosot 8,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penurunan aktivitas pengolahan kilang tersebut, bersamaan dengan peningkatan produksi domestik dan impor dari luar negeri, mengindikasikan adanya penambahan persediaan minyak mentah Tiongkok sebesar 492.000 barel per hari pada bulan lalu.

Angka tersebut berdasarkan perhitungan Reuters yang menggunakan data pemerintah Tiongkok.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) melalui akun resmi X menyatakan telah menggelar pertemuan daring pada Senin. Pertemuan tersebut membahas peninjauan kapasitas produksi minyak maksimum berkelanjutan para anggotanya serta kelompok produsen OPEC+ secara lebih luas.

Di sisi lain, Garda Revolusi Iran pada Senin menyatakan dua kapal tanker minyak menabrak ranjau di Selat Hormuz hingga memicu ledakan. Pernyataan tersebut juga menyebutkan enam kapal tanker terbakar dalam insiden serupa pada Minggu dan Senin.

Namun, Reuters belum dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen.

Analis BMI menyatakan pemulihan aliran ekspor minyak dari negara-negara OPEC+ masih rapuh. Pasokan dari kawasan tersebut tetap rentan terganggu oleh insiden baru.