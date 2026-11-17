JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Selasa (17/11), setelah ditutup menguat sebesar 1,78 persen ke level 5,344 pada perdagangan Senin (16/11).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG berpeluang melanjutkan penguatan menuju 5,520, namun perlu dicermati koreksi jangka pendek ke area 5,225-5,297. Sementara itu, waspadai worst case skenario, apabila IHSG kembali terkoreksi hingga menembus 4,824.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 5,075 - 4,955 sedangkan resistance di level 5,442 - 5,594.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Selasa (17/11), yakni PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), dan PT Indosat Tbk (ISAT).

Saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham BRPT sebelumnya menguat 7,33 persen ke level 805, dengan volume pembelian yang masih dominan meskipun mulai mengecil.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi BRPT saat ini sedang berada di akhir wave (v) dari wave [c]. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 670–720, dengan target harga 870 dan 995 serta stop loss di bawah 620.

Selanjutnya, saham PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham EXCL sebelumnya menguat 2,40 persen ke level 1.495, didukung munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi EXCL saat ini sedang berada pada bagian wave 5 dari wave (C). Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.345–1.410, dengan target harga 1.560 dan 1.700 serta stop loss di bawah 1.305.

Berikutnya, saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham INKP sebelumnya menguat 5,34 persen ke level 6.900, disertai peningkatan volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi INKP saat ini sedang berada pada bagian awal wave [c] pada label hitam atau wave [iv] pada label merah. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 6.650–6.800, dengan target harga 7.100 dan 7.300 serta stop loss di bawah 6.500.

Sementara itu, saham PT Indosat Tbk (ISAT) turut direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham ISAT sebelumnya menguat 4,53 persen ke level 1.500, didukung peningkatan volume pembelian.