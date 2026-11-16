JawaPos.com – Persiapan dana pensiun perlu dilakukan sejak dini agar kebutuhan hidup setelah tidak lagi bekerja tetap terpenuhi. Salah satu instrumen investasi yang bisa dipertimbangkan untuk persiapan tersebut adalah emas.

Emas dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Komoditas ini juga bisa menjadi instrumen diversifikasi di tengah ketidakpastian ekonomi dan risiko penurunan daya beli akibat inflasi.

Pegadaian menjelaskan, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan ketika menjadikan emas sebagai bagian dari perencanaan dana pensiun. Salah satunya menentukan target kebutuhan keuangan saat memasuki usia pensiun.

Perhitungan tersebut dapat dimulai dengan memperkirakan usia pensiun dan estimasi harapan hidup. Setelah itu, calon investor perlu menghitung kebutuhan biaya hidup bulanan yang diperkirakan diperlukan selama masa pensiun.

Kebutuhan tersebut kemudian dapat dikonversikan ke dalam satuan gram emas. Cara ini bisa menjadi salah satu acuan untuk memperkirakan jumlah emas yang perlu dikumpulkan hingga memasuki masa pensiun.

Selain menentukan target, pemilihan jenis emas juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Investor dapat mempertimbangkan emas batangan maupun emas digital.

Emas batangan membutuhkan tempat penyimpanan yang aman dan berpotensi menimbulkan biaya tambahan. Sementara itu, emas digital menawarkan fleksibilitas karena pembelian dapat dilakukan dengan nominal lebih kecil.

Strategi berikutnya adalah menerapkan metode Dollar Cost Averaging (DCA). Melalui metode ini, pembelian emas dilakukan secara rutin dengan nominal yang relatif tetap, misalnya setiap minggu atau bulan.

Pembelian berkala memungkinkan investor mengumpulkan emas dalam berbagai kondisi harga pasar. Dengan demikian, investor tidak harus menunggu harga emas turun untuk mulai berinvestasi.

Meski demikian, emas sebaiknya tidak menjadi satu-satunya instrumen dalam portofolio dana pensiun. Sebab, emas tidak memberikan pendapatan berkala seperti dividen saham maupun kupon obligasi.

Karena itu, besaran alokasi emas perlu disesuaikan dengan profil risiko, kebutuhan likuiditas, dan tujuan keuangan masing-masing investor.

Pegadaian juga menyarankan evaluasi portofolio secara berkala, setidaknya setiap enam hingga 12 bulan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan komposisi investasi tetap sesuai dengan target awal.