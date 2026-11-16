Persaingan Maskapai Murah Makin Ketat, Rute Penerbangan Internasional Terus Diburu

JawaPos.com - Persaingan maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier (LCC) di pasar penerbangan internasional mendorong perusahaan penerbangan memperluas jaringan rute untuk menjangkau pasar baru.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperkuat konektivitas antarkota di kawasan Asia Tenggara, termasuk membuka penerbangan langsung yang menghubungkan Indonesia dan Vietnam.

Langkah ekspansi tersebut juga dilakukan Vietjet. Maskapai asal Vietnam itu dijadwalkan membuka rute Jakarta–Da Nang mulai 20 Desember 2026 dengan frekuensi empat penerbangan pulang-pergi setiap pekan.

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Rute baru ini menambah persaingan dalam pasar penerbangan Indonesia-Vietnam yang memiliki potensi dari perjalanan wisata maupun bisnis.

Sebelumnya, maskapai tersebut telah mengoperasikan penerbangan dari Jakarta dan Bali menuju Hanoi serta Ho Chi Minh City.

Da Nang menjadi pasar berikutnya yang dibidik. Kota di pesisir tengah Vietnam itu dikenal sebagai salah satu tujuan wisata internasional.

Sehingga penerbangan langsung berpotensi memperluas pilihan perjalanan bagi wisatawan sekaligus meningkatkan konektivitas kedua negara.

Ekspansi rute menjadi salah satu strategi penting bagi maskapai berbiaya rendah untuk memperbesar pangsa pasar.

Namun, penambahan jaringan juga menuntut perhitungan bisnis yang cermat, mulai dari potensi permintaan penumpang, tingkat keterisian kursi, hingga efisiensi operasional.

Pendapatan Tumbuh 41 Persen, Ekspansi Didukung Pembiayaan Di tengah pengembangan jaringan penerbangan, Vietjet mencatatkan pendapatan konsolidasi VND 74,385 triliun atau sekitar USD 2,88 miliar selama sembilan bulan pertama 2026.

Angka tersebut meningkat 41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan itu setara dengan 86 persen dari target perusahaan sepanjang tahun.

Sementara itu, laba bersih konsolidasi setelah pajak mencapai VND 1,721 triliun atau sekitar USD 66,7 juta, setara dengan 82 persen dari target tahunan.

Dari sisi operasional, perusahaan melayani lebih dari 20,7 juta penumpang melalui 111.700 penerbangan.

Jaringannya mencakup 223 rute, terdiri dari 176 rute internasional dan 47 rute domestik.

Untuk menopang pertumbuhan tersebut, perusahaan mengandalkan kerja sama dengan mitra keuangan internasional serta berbagai skema pembiayaan.

Pendanaan diarahkan untuk pengembangan armada, pembukaan rute baru, dan investasi pada bisnis yang berkaitan dengan industri penerbangan.

Strategi ini menjadi penting karena ekspansi maskapai membutuhkan modal besar.

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Penambahan armada dan pembukaan rute tidak hanya berkaitan dengan investasi pesawat, tetapi juga biaya operasional, pemeliharaan, serta kesiapan layanan di setiap pasar yang dimasuki.

Wakil Ketua Dewan Direksi sekaligus Direktur Keuangan Grup Vietjet Ho Ngoc Yen Phuong mengatakan, keputusan investasi pada armada dan jaringan penerbangan merupakan komitmen jangka panjang perusahaan.

“Setiap keputusan untuk berinvestasi pada armada atau memperluas jaringan penerbangan merupakan komitmen jangka panjang bagi kami," kata Ho Ngoc Yen Phuong.

"Oleh karena itu, kami menyelaraskan strategi penghimpunan dan alokasi modal dengan rencana pertumbuhan Grup, sekaligus menjaga komunikasi yang berkelanjutan dengan para investor mengenai prioritas perusahaan serta langkah-langkah untuk merealisasikannya,” imbuh dia melalui keterangannya.

Dia menyebut kerja sama dengan mitra keuangan internasional menjadi bagian dari strategi untuk menjaga daya saing perusahaan dan meningkatkan kualitas layanan pada rute internasional.

“Melalui penguatan hubungan dengan berbagai mitra keuangan internasional, kami berupaya meningkatkan daya saing Vietjet dan kualitas layanan bagi penumpang pada rute-rute internasional melalui model bisnis maskapai penerbangan hibrida yang kami terapkan,” lanjut dia.

Transparansi Keuangan di Tengah Kebutuhan Modal Kebutuhan pembiayaan yang besar membuat pengelolaan keuangan dan keterbukaan informasi menjadi aspek penting dalam bisnis penerbangan.

Investor perlu mengetahui bagaimana perusahaan mengalokasikan modal, mengelola risiko, dan memastikan ekspansi memberikan kontribusi terhadap kinerja jangka panjang.

Vietjet menyampaikan informasi bisnis melalui tim Hubungan Investor yang secara berkala memublikasikan laporan keuangan, laporan tahunan, perkembangan bisnis, serta prioritas strategis perusahaan.

Informasi mengenai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) juga disediakan dalam bahasa Vietnam dan Inggris melalui situs resmi perusahaan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari pengelolaan hubungan dengan investor ketika perusahaan membutuhkan dukungan pendanaan untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis.

Dalam ajang World Business Outlook Awards 2026, Vietjet memperoleh dua penghargaan, yakni Best Investor Relations Airline - Global 2026 dan Best Corporate Finance Strategy – Global 2026.

Penghargaan tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada investor dan strategi pembiayaan perusahaan.

Di tengah persaingan maskapai berbiaya rendah, tantangan berikutnya bukan sekadar memperluas jumlah rute.