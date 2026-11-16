Jamu Tradisional Naik Kelas, UMKM Solo Hadirkan Kreasi Modern

JawaPos.com - Jamu tradisional kini mulai dikembangkan dengan penyajian lebih modern untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, khususnya generasi muda.

Salah satunya dilakukan Djampi Jawi, UMKM kuliner asal Solo, Jawa Tengah, yang memadukan resep jamu tradisional dengan berbagai inovasi.

Usaha yang dirintis Stefani Celina Jubilee sejak akhir 2020 ini berawal dari produksi rumahan. Saat pandemi Covid-19, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kesehatan menjadi peluang untuk mengembangkan minuman berbahan herbal.

Dalam perkembangannya, Djampi Jawi menghadirkan sejumlah kreasi, seperti beras kencur dengan tambahan milk foam serta gula asam yang dicampur soda.

“Kami ingin mengangkat kembali budaya dan tradisi minum jamu. Jamu tidak harus selalu disajikan dengan cara tradisional, tetapi juga bisa dikreasikan agar lebih mudah diterima anak-anak muda,” ujar Celina saat ditemui di restoran Djampi Jawi, Surakarta, Senin (19/10).

Selain minuman, Djampi Jawi mengembangkan berbagai menu makanan berbahan alami.

Di antaranya cireng telang dengan pewarna bunga telang, pandan, dan kayu secang. Ada pula sosis solo dengan tambahan daun kelor dan daun kari, serta pasta yang menggunakan pewarna alami dari rempah.

Untuk menjaga kualitas bahan baku, sebagian tanaman herbal dan bahan segar dibudidayakan sendiri di kebun rumah.

Djampi Jawi juga menawarkan pengalaman budaya kepada pengunjung melalui aktivitas meracik jamu, mengenal berbagai jenis empon-empon di pasar tradisional, hingga mempelajari budaya Jawa melalui pembacaan primbon.

Inovasi tersebut turut mendorong perkembangan bisnis. Berdasarkan data internal, jumlah transaksi meningkat sekitar 15 persen dan rata-rata omzet tumbuh 17 persen. Jumlah karyawan juga bertambah dari 15 menjadi sekitar 20 orang.

Pemilik Djampi Jawi, Gus Minging Dinamulya Setiawan, mengatakan dukungan layanan perbankan turut membantu operasional usaha.

Hubungan dengan BCA telah terjalin sekitar 15 tahun, termasuk melalui pemanfaatan fasilitas kredit rekening koran untuk kebutuhan finansial bisnis.

Sementara itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, mengatakan dukungan terhadap UMKM dilakukan melalui layanan perbankan dan berbagai inisiatif untuk membantu pelaku usaha memperluas pasar.

BCA berharap dukungan tersebut dapat mendorong UMKM terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas.

Hingga September 2026, kredit UKM BCA mencapai Rp149,2 triliun atau tumbuh 15,4 persen secara tahunan (YoY).