Pajak Digital Berpotensi Tambah Penerimaan Negara, Daya Beli Jadi Tantangan

JawaPos.com - Optimalisasi pemungutan pajak dari transaksi ekonomi digital menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara.

Namun, potensi penerimaan dari sektor tersebut dinilai perlu dicermati untuk melihat kemampuannya dalam menutup kekurangan penerimaan pajak hingga akhir 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan dari aktivitas ekonomi digital.

Adapun dua di antaranya melalui implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh lokapasar atau marketplace serta pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari luar negeri melalui skema SPP-TDLN.

“Implementasi PPh Pasal 22 oleh Marketplace, untuk mempermudah mekanisme pemungutan pajak serta meningkatkan kepatuhan perpajakan pelaku usaha dalam ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik,” ujar Inge ketika dihubungi JawaPos.com, Senin (16/11).

Inge mengatakan, DJP juga mendorong pemungutan PPN atas Transaksi Digital dari Luar Negeri (SPP-TDLN), guna memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan atas pemanfaatan produk dan layanan digital dari luar negeri di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Eshter Sri Astuti, mengatakan pajak digital dapat digunakan sebagai sumber yang mampu mengerek penerimaan negara.

“Menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari raksasa digital global dan transaksi e-commerce,” ujar Eshter.

Ehster mengatakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penyesuaian tarif serta perluasan basis konsumen dan digitalisasi transaksi. Ia menyebut, optimalisasi PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) juga terus didorong seiring pertumbuhan ekonomi digital.

Meski begitu, ia mengingatkan pajak digital berpotensi membuat kenaikan harga bagi konsumen yang akan menekan daya beli masyarakat.

“Layanan digital lintas negara, langganan aplikasi streaming, komputasi awan, atau perangkat lunak yang sebelumnya belum terpajak berpotensi mengalami penyesuaian harga (naik sebesar tarif PPN),” ucapnya.