Harga TBS Melemah, POPSI Minta Danantara Tak Tambah Beban Ekspor Sawit

JawaPos.com - Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menunda pemberlakuan biaya layanan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Permintaan tersebut disampaikan di tengah penurunan produksi sawit nasional akibat dampak El Nino.

Sebagaimana diketahui, PT DSI berencana untuk memberlakukan pengenaan biaya layanan atau service fee terhadap ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan rencana tersebut berpotensi menambah beban biaya perdagangan sawit nasional. Sementara pekebun rakyat saat ini sedang menghadapi tekanan akibat penurunan produktivitas dan pelemahan harga tandan buah segar (TBS) di sejumlah daerah.

Menurutnya, rencana pengenaan service fee muncul pada momentum yang kurang tepat. Industri sawit, khususnya pekebun rakyat, sedang menghadapi tekanan produksi akibat fenomena El Niño.

“Di sejumlah wilayah terdampak, penurunan produktivitas diperkirakan mencapai 10–15 persen. Berkurangnya produksi secara langsung mengurangi volume TBS yang dapat dijual petani dan berdampak terhadap pendapatan rumah tangga pekebun,’’ ujar Mansuetus Darto dalam keterangan yang diterima pada Senin (16/11).

Darto mengatakan tekanan tersebut juga terlihat dari perkembangan harga TBS di sejumlah daerah seperti Sumatera Utara. Harga TBS di 15 kabupaten penghasil pada pertengahan November berada pada kisaran Rp 2.650 - Rp 3.400 per kilogram. Dengan harga terendah tercatat di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp 2.650 per kilogram.

Sedangkan di Kalimantan Barat, harga tertinggi TBS mitra plasma periode II November turun menjadi Rp 3.440,93 per kilogram. Harga itu turun dari sebelumnya Rp 3.484,85 per kilogram. Sementara di Riau, harga TBS mitra swadaya untuk kelompok umur sembilan tahun turun menjadi Rp 3.719,99 per kilogram pada periode 11 hingga 17 November 2026.

Ia mengatakan saat ini petani sedang menghadapi tekanan dari dua sisi. Yaitu dari sisi produktivitas kebun menurun akibat El Nino dan harga TBS di sejumlah daerah juga mengalami pelemahan. Artinya, petani menghadapi pengurangan pendapatan dari sisi volume produksi maupun harga jual.

‘’Dalam kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah memperkuat perlindungan ekonomi pekebun, bukan justru menambah komponen biaya baru dalam rantai perdagangan sawit," ujarnya. Dia mengingatkan jangan sampai kebijakan yang diklaim untuk memperkuat tata kelola ekspor justru melemahkan kemampuan petani mempertahankan produksi.

‘’Ini bukan hanya persoalan pendapatan pekebun hari ini, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi sawit nasional ke depan," ujarnya.

POPSI juga mempertanyakan urgensi pengenaan biaya baru tersebut. Pasalnya, industri kelapa sawit selama ini telah menanggung sejumlah kewajiban fiskal dan komponen biaya, termasuk Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK). Karena itu, DSI diminta menjelaskan secara terbuka alasan pembiayaan sistem tata kelola ekspor harus kembali dibebankan melalui biaya per ton komoditas yang diekspor.

"Pertanyaannya sederhana, service fee ini sebenarnya digunakan untuk apa? Apa saja layanan yang diberikan DSI, berapa biaya riil yang dibutuhkan, dan bagaimana pertanggungjawaban penerimaannya? Apakah untuk membiayai sistem, verifikasi, pengawasan, atau menjadi sumber pendapatan perusahaan? Publik dan pelaku usaha berhak mengetahui secara transparan," tegas Darto.

Menurut dia, apabila terdapat kebutuhan pembiayaan untuk membangun sistem, mengintegrasikan data, melakukan verifikasi, dan mengawasi ekspor, DSI perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kemungkinan penggunaan penerimaan negara yang sudah ada, termasuk Bea Keluar melalui mekanisme APBN. "Semestinya service fee tersebut dapat diambil dari Bea Keluar sawit dalam APBN," katanya.

Selain persoalan biaya, POPSI menilai mekanisme penetapan service fee tidak boleh hanya menjadi keputusan internal DSI bersama pemegang saham.

Mnurutnya kebijakan yang berdampak terhadap seluruh rantai perdagangan sawit harus melibatkan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan yang akan menanggung konsekuensinya.

Karena itu, POPSI meminta penetapan tarif dilakukan secara transparan melalui konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan. DSI juga diminta membuka dasar perhitungan tarif per ton, komponen biaya layanan, proyeksi penerimaan, tujuan penggunaan dana, serta mekanisme audit dan pertanggungjawabannya.

Selain itu, DSI perlu melakukan kajian terbuka mengenai potensi dampak service fee terhadap biaya perdagangan, harga CPO domestik, hingga harga TBS di tingkat pekebun.

Dalam situasi produksi yang sedang tertekan dan harga TBS yang melemah, POPSI secara khusus meminta DSI menunda penerapan service fee sampai dampak El Nino mereda, produktivitas perkebunan mulai pulih, dan kondisi ekonomi pekebun menunjukkan perbaikan.

Menurut Darto, penundaan tersebut merupakan langkah kehati-hatian agar kebijakan baru tidak menambah tekanan ekonomi ketika pekebun sedang berupaya mempertahankan keberlanjutan usaha perkebunannya.

Untuk itu, pemerintah dan DSI perlu memberikan ruang evaluasi serta dialog dengan seluruh pemangku kepentingan sebelum kebijakan diberlakukan.