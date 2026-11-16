31 Persen Gen Z dan Milenial Gunakan Penghasilan Tanpa Perencanaan

JawaPos.com - Sebanyak 31 persen generasi Z (Gen Z) dan milenial menggunakan penghasilan tanpa perencanaan, sedangkan 26 persen memilih membelanjakan uang sebelum menabung. Hal itu diketahui berdasarkan Survei Populix pada Februari 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga mencatat bahwa kelompok usia 19-34 tahun menyumbang 48,22 persen dari total pembiayaan bermasalah (outstanding) pada industri pinjaman daring (pinjol) per Juli 2026.

Di sisi lain, akses generasi muda terhadap layanan keuangan semakin luas. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan OJK menunjukkan, indeks inklusi keuangan kelompok usia 18–25 tahun mencapai 95,69 persen. Namun, indeks literasi keuangannya baru sebesar 73,32 persen.

Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa kemudahan mengakses layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti kemampuan memahami dan mengelolanya secara bijak. Padahal, keputusan finansial kini semakin banyak dihadapi anak muda sejak awal perjalanan hidupnya.

"Kami percaya literasi keuangan perlu dibangun sejak dini sebagai life skill. Ketika anak muda memahami cara mengelola uang dan risiko, mereka akan lebih siap menentukan prioritas, menghadapi ketidakpastian, dan membangun masa depan finansial dengan lebih percaya diri," kata Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia dalam keterangannya dikutip Senin (16/11).

Bagi Karin, membangun kecakapan finansial generasi muda tidak cukup hanya dengan memberikan lebih banyak informasi. Cara menyampaikan edukasi juga perlu berkembang agar lebih sederhana, interaktif, relevan, dan dekat dengan keputusan keuangan sehari-hari.

Atas dasar itulah Prudential Indonesia bersama Prudence Foundation membuat inisiatif, platform edukasi keuangan digital gratis yang dirancang untuk generasi muda usia 18-25 tahun. Meski menyasar generasi muda, manfaat Levela tidak terbatas pada kelompok usia tersebut.

"Melalui pembelajaran yang interaktif dan mudah diakses, ini membantu masyarakat membangun pemahaman finansial yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Platform ini menjadi alat bantu belajar agar masyarakat memiliki fondasi pengetahuan yang memadai sebelum membuat keputusan keuangan sendiri.

Menurut Karin, pendekatan ini penting karena tujuan akhir literasi keuangan bukan sekadar mengetahui lebih banyak istilah finansial, tetapi membangun kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.