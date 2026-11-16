Meski Tumbuh 23 Persen, Penerimaan Pajak Dinilai Belum Aman

JawaPos.com - Capaian penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober yang disebut tumbuh 23 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya atau year on year (yoy) belum mampu mengamankan target dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Sebagaimana diketahui, sampai dengan 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

Dengan begitu, maka pemerintah atau Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih membutuhkan penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun hingga akhir tahun 2026.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan penerimaan perpajakan, meskipun meningkat, lebih dikarenakan low-based effect dan faktor restitusi.

“Tapi tidak mencerminkan kinerja penerimaan pajak secara umum. Pertumbuhan penerimaan pajak bisa mencapai 23 persen, namun dari sisi realisasi dari target masih cukup jauh. Butuh sekitar Rp 500 triliun lagi untuk mencapai target penerimaan pajak 2026 yang mencapai Rp 2.357 triliun,” ujar Nailul kepada JawaPos.com, Senin (16/11).

Nailul mengatakan, terdapat beberapa potensi yang bisa menaikkan penerimaan pajak di akhir tahun. Pertama dari perhitungan pajak penghasilan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) yang baru, bisa menaikkan pajak yang dibayarkan oleh karyawan yang dipotong pajaknya oleh perusahaan.

Ia mengatakan, dengan penghitungan yang baru, pajak dari karyawan akan dihitung di akhir tahun, dan dikalkulasi ulang. Dengan begitu, maka ada potensi penerimaan tambahan meskipun kecil.

Kedua adalah pembayaran pekerjaan pemerintah yang biasa dilakukan di akhir tahun. Ini sesuai siklus pembayaran proyek pemerintah di akhir tahun.

“Namun kendalanya adalah belanja pemerintah (terutama pemerintah daerah), menurun. Artinya ada penurunan potensi pajak proyek pemerintah di tahun 2026,” ujarnya.

Sudah Diprediksi Sejak Awal Tahun Nailul mengatakan, masih jauhnya target penerimaan melalui pajak sudah diprediksi sejak awal tahun. Pasalnya, dari data yang diungkapkan, penerimaan pemerintah sudah diprediksi akan shortfall.

Kondisi tersebut didukung oleh penerimaan pajak tahun 2025 anjlok. Tahun 2025, realisasi penerimaan pajak hanya Rp 1.917 triliun, sedangkan untuk tahun 2026 targetnya tumbuh menjadi Rp 2.357 triliun atau tumbuh 23 persen.

Sedangkan natural growth pajak hanya berada di angka 7,5-8,5 persen. Dengan begitu, maka terdapat 10 persen lebih usaha untuk melakukan pengumpulan pajak yang tidak realistis untuk dikejar.

Maka dari itu, ia mengatakan untuk menghindari pelebaran defisit yang semakin mendekati 3 persen, harus ada penghematan anggaran, terutama dari program MBG.