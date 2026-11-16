Penempatan Manajer Kopdes di Jateng Belum Merata, Dinkop: Baru 543 dari 8.523 Gerai

JawaPos.com - Penyebaran manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Jawa Tengah belum merata. Hingga pertengahan November 2026, baru sekitar 543 koperasi yang telah memiliki manajer.

Dilansir Radar Semarang (Jawa Pos Group), Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) Jateng Linda Widiastuti Ariningrum menyampaikan di Jateng saat ini terdapat 8.523 Kopdes yang sudah terbentuk.

Sementara berdasarkan pemantauan persiapan operasional bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Jateng, teridentifikasi sekitar 543 Kopdes sudah beroperasi dan memiliki manajer.

"Sekitar 543 (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) sudah operasional, artinya 543 itu pasti sudah ada manajernya," kata Linda, dikutip Senin (16/11).

Hingga kini, Linda belum bisa memastikan jumlah maupun persebaran manajer Kopdes yang telah ditempatkan di wilayah Jateng. Sebab, proses penempatan manajer menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Agrinas dan Kementerian Koperasi.

Kita juga belum bisa mengidentifikasi. Ini saya baru membagi kuesioner kepada Kabupaten Kota untuk melaporkan terkait dengan penempatan manajer-manajer tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan ribuan gerai Kopdes lainnya masih dalam tahap persiapan operasional. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah dalam memastikan seluruh koperasi memiliki sumber daya manusia (SDM) yang siap mengelola kegiatan usaha.

Menurutnya, pemerintah provinsi telah meminta data penempatan manajer kepada pemerintah pusat. Namun, hingga kini informasi tersebut belum diterima. Akibatnya, Dinkop UKM Jateng belum bisa memetakan secara pasti daerah mana saja yang sudah mendapatkan manajer.

"Kami sudah minta ke Kementerian tapi belum (diberikan), karena mungkin itu terkait koordinasi dengan Agrinas," jelasnya.

Padahal, kebutuhan tenaga pengelola menjadi bagian penting dalam kesiapan operasional Kopdes. Setiap gerai telah ditentukan membutuhkan satu orang manajer dan lima pegawai untuk menjalankan aktivitas koperasi.

Linda menyebut, pemerintah pusat berharap seluruh bangunan gerai KDMP dapat selesai pada akhir tahun ini. Dengan demikian, seluruh gerai diharapkan bisa segera beroperasi sekaligus didukung penempatan manajer.