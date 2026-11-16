Difatwa Haram MUI, Asosiasi Vape Berharap Ada Ruang Diskusi dengan DPR

JawaPos.com - Industri rokok elektrik atau vape meminta pemerintah dan DPR membuka ruang dialog setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan vape. Sebelumnya, MUI mengharamkan penggunaan, produksi, serta perdagangan rokok elektrik atau vape melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 November 2026.

Lima asosiasi industri vape nasional berharap pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan pelarangan atau pembatasan tanpa terlebih dahulu mendengarkan penjelasan pelaku usaha dan mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerja maupun industri.

Permintaan tersebut disampaikan dalam konferensi pers industri rokok elektrik nasional di Jakarta, Senin (16/11). Dalam kesempatan itu, lima asosiasi industri vape sekaligus menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen memperketat pengawasan penjualan produk kepada konsumen di bawah usia 21 tahun serta mencegah penyalahgunaan perangkat vape untuk narkoba.

Kelima asosiasi tersebut adalah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo).

Ketua Umum APVI Budiyanto mengatakan, asosiasi berharap pemerintah, khususnya DPR, memberikan kesempatan kepada pelaku industri untuk menjelaskan persoalan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.

Menurut dia, dialog diperlukan agar kebijakan yang nantinya diambil tidak hanya berfokus pada penindakan penyalahgunaan vape, tetapi juga mempertimbangkan kondisi industri yang selama ini menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan.

"Kami juga sudah berkirim surat ke DPR, agar sekiranya kami diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menjelaskan apa yang selama ini menjadi persoalan," kata Budiyanto.

Lima Asosiasi Vape Teken Pakta Integritas

Di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap penyalahgunaan perangkat rokok elektrik, lima asosiasi tersebut menyatakan komitmen untuk memperkuat pengawasan internal.

Budiyanto menjelaskan, pakta integritas yang ditandatangani memuat tiga komitmen utama. Pertama, mencegah penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkoba. Kedua, mematuhi ketentuan batas usia minimal pembeli. Ketiga, melakukan pembinaan terhadap anggota sekaligus memastikan pelaksanaan komitmen tersebut.

"Komitmen ini tidak berhenti sebagai pernyataan. Hari ini kami menuangkannya secara tertulis agar dapat menjadi pegangan bersama," ujar Budiyanto.

Dia menegaskan, penggunaan perangkat vape untuk narkoba merupakan tindakan melanggar hukum dan tidak bisa dibenarkan sebagai bagian dari aktivitas industri yang bertanggung jawab. APVI, kata dia, juga mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menangani penyalahgunaan tersebut.

"Praktik itu tidak ditempatkan dalam industri yang bertanggung jawab dan APVI tidak mendukungnya. Kami memahami besarnya perhatian masyarakat terhadap persoalan ini dan perhatian itu wajar. Narkoba merusak masa depan, terutama masa depan generasi muda," katanya. Untuk memperkuat pengawasan, asosiasi juga mendorong pelaku usaha melaporkan dugaan penyalahgunaan perangkat vape kepada aparat melalui saluran resmi.

Penjualan Vape untuk Usia di Bawah 21 Tahun Jadi Perhatian

Selain persoalan narkoba, pengawasan penjualan vape kepada anak di bawah umur menjadi salah satu poin penting dalam pakta integritas. APVI meminta seluruh anggota dan mitra ritel menerapkan pemeriksaan identitas atau usia sebelum melakukan transaksi. Ketentuan mengenai batas usia minimal 21 tahun untuk pembelian produk rokok elektrik telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

"Perlindungan anak harus dijalankan di titik penjualan. Karena itu APVI mendorong anggota dan mitra retail untuk memeriksa usia pembeli dan menolak penjualan kepada pembeli yang tidak memenuhi syarat," ucap Budiyanto.

Dia berharap pemeriksaan usia tidak sekadar menjadi prosedur administratif, melainkan diterapkan secara konsisten di seluruh jaringan penjualan. "Kami ingin pemeriksaan usia menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan pengecualian," imbuhnya.

Untuk mendukung penerapan aturan tersebut, APVI juga menjalankan program Berintegritas yang bertumpu pada tiga aspek, yakni komitmen, standardisasi, dan implementasi. Komitmen berkaitan dengan kesediaan pelaku usaha memenuhi kewajiban sesuai peraturan. Standardisasi bertujuan membangun ukuran kepatuhan yang seragam, sedangkan implementasi memastikan standar tersebut benar-benar diterapkan dan dipantau.

Budiyanto menambahkan, anggota APVI juga telah terikat dengan kode etik asosiasi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha.

Minta Kebijakan Vape Pertimbangkan Nasib Pekerja

Di tengah perdebatan mengenai fatwa haram MUI dan wacana pelarangan maupun pembatasan rokok elektrik, asosiasi industri meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap keberlangsungan usaha dan tenaga kerja. Mereka menilai pengaturan industri vape perlu disusun secara proporsional, berbasis data, tepat sasaran, serta dapat diterapkan di lapangan.

Menurut asosiasi, upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dan membatasi akses produk bagi anak di bawah umur tetap harus menjadi prioritas. Namun, kebijakan tersebut diharapkan tidak mengabaikan pelaku usaha yang selama ini menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan.

"Di balik industri ini ada pekerja, ada pelaku usaha yang menjalankan kegiatannya secara patuh, dan kami berharap kehidupan mereka ikut diperhatikan," kata Budiyanto.

Karena itu, lima asosiasi menyatakan terbuka untuk berdialog dengan pemerintah maupun pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan yang melibatkan seluruh mata rantai industri, mulai dari produsen, distributor, hingga peritel.

Mereka berharap pembahasan mengenai masa depan industri rokok elektrik tidak hanya didasarkan pada polemik yang berkembang, tetapi juga mempertimbangkan data, aspek pengawasan, serta dampak sosial dan ekonomi.