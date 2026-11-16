Pengusaha Dukung Kenaikan Batas PTKP, Konsumsi Masyarakat Bakal Kembali Bergairah

JawaPos.com - Niat baik pemerintah untuk menyesuaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) perlu direalisasikan, sehingga mendorong peningkatan daya beli masyarakat di Indonesia.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai rencana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat membantu meningkatkan daya beli pekerja di tengah melemahnya konsumsi masyarakat.

Kebijakan tersebut juga berpotensi mendorong aktivitas produksi perusahaan seiring meningkatnya permintaan pasar.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah agar batas PTKP dinaikkan. Terutama untuk memberikan tambahan ruang pendapatan bagi pekerja.

Menurutnya, peningkatan PTKP dapat membuat penghasilan bersih yang diterima pekerja lebih besar. Sehingga memiliki ruang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun menambah tabungan hari tua.

"Karena kita ingin ekonomi tumbuh lebih dari 5 persen, bahkan 6 persen tahun ini. Tapi kalau melihat situasi sekarang, agak sulit karena daya beli juga ikut turun. Nah, dengan adanya kenaikan PTKP ini sebenarnya bisa meningkatkan daya beli," ujar Bob Azam ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (15/11).

Bob menjelaskan, dampak kenaikan PTKP terhadap perusahaan tidak terjadi secara langsung. Namun, tambahan penghasilan yang diterima pekerja berpotensi meningkatkan konsumsi rumah tangga dan permintaan terhadap produk maupun jasa.

"Sebetulnya PTKP tidak langsung berpengaruh ke perusahaan. Pengaruhnya ke pekerja. Pekerjanya daya belinya lebih bagus, demand-nya lebih bagus. Biasanya kalau demand bagus, produksi perusahaan juga meningkat. Kalau produksinya meningkat, produktivitasnya juga bisa lebih baik," jelasnya.

Penjualan Ritel belum Pernah lagi Tumbuh Double Digit Untuk diketahui, sejak Maret 2024, laju pertumbuhan penjualan ritel Indonesia secara tahunan (YoY) belum pernah menyentuh angka 7 persen. Sebagai informasi, penjualan ritel merupakan metrik ekonomi yang berfungsi melacak permintaan konsumen akhir terhadap barang jadi.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), penjualan ritel Indonesia mengalami kontraksi 3,7 persen (April 2026), -3,9 persen (Mei 2026), dan -3 persen (Juni 2026).

Grafik penjualan ritel baru balik ke arah positif pada Juli 2026 di level 1,1 persen YoY, dan 1,3 persen YoY pada bulan berikutnya. Namun kembali tumbuh melambat pada September 2026 di 0,6 persen YoY.

Padahal setidaknya dalam satu dekade terakhir, penjualan ritel Indonesia sempat tumbuh double digit. Misalnya pada Desember 2016 di angka 10,5 persen YoY, kemudian pada Maret 2019 di level 10,1 persen YoY.

Pada April 2021, penjualan ritel bahkan tumbuh 15,6 persen YoY, disusul Mei 2021 dengan pertumbuhan 14,7 persen YoY.

Sementara pada empat bulan berturut-turut, yakni November 2021, Desember 2021, dan Januari 2022 serta Februari 2022, pertumbuhan penjualan eceran tercatat 10,8 persen YoY, 13,8 persen YoY, dan 15,2 persen YoY, serta 12,9 persen YoY.

Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)

Apa kata Mantan Menkeu yang Pernah Naikkan Batas PTKP? Mantan Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro, menilai, penyesuaian PTKP perlu dilakukan untuk memperbaiki daya beli masyarakat.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan perkembangan upah minimum dan tingkat inflasi, terutama harga pangan, dalam mengkaji besaran PTKP yang baru.

"Sebaiknya penyesuaian PTKP dilakukan untuk memperbaiki daya beli masyarakat. Perlu dikaji perkembangan upah minimum dan tingkat inflasi harga pangan," ujar Bambang saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (15/11).

Sebagai gambaran, rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) nasional terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, rata-rata UMP naik dari Rp 1,79 juta per bulan pada 2015 menjadi Rp 3,51 juta pada 2026.

Di sisi lain, inflasi bahan makanan juga mengalami fluktuasi. Berdasarkan data BPS dan publikasi pemerintah, inflasi kelompok bahan makanan mencapai 5,59 persen pada 2022 dan meningkat menjadi 6,37 persen pada 2023.

Sementara itu, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat 4,58 persen pada 2025.

Bambang mengatakan, dirinya merupakan Menteri Keuangan terakhir yang menaikkan batas PTKP pada 2015–2016.

Ia menjelaskan, penyesuaian saat itu dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan upah minimum.

"Saya Menkeu terakhir yang meningkatkan PTKP 2015/16 sesuai upah minimum tertinggi," ucapnya.

Lebih Baik Pemerintah yang Berhemat: Turunkan PPN, Naikkan PTKP Selain penyesuaian PTKP, Apindo juga mendorong pemerintah mempertimbangkan penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk memberikan ruang belanja lebih besar bagi masyarakat.

Bob menilai pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja agar masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk menggerakkan perekonomian melalui konsumsi.

"Lebih baik sekarang pemerintah yang berhemat, biar masyarakat dikasih room untuk menggerakkan ekonominya. Jadi, salah satunya menurunkan PPN, kemudian meningkatkan PTKP," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengusulkan agar tambahan pendapatan pekerja dari kenaikan PTKP juga dapat diarahkan untuk memperkuat jaminan hari tua.

Dengan begitu, manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek melalui peningkatan konsumsi, tetapi juga membantu pekerja mempersiapkan masa pensiun.

Dia juga menyoroti perlunya harmonisasi berbagai program perlindungan sosial ketenagakerjaan, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Menurutnya, skema perlindungan pekerja perlu dibuat lebih sederhana dengan memperjelas pemisahan antara manfaat pesangon dan dana pensiun.

Bob Azam menilai penguatan dana pensiun perlu menjadi perhatian agar pekerja memiliki kecukupan penghasilan ketika memasuki masa tua.

"Mana yang buat pesangon, mana yang buat pensiun. Dua saja. Dan pensiun itu mestinya lebih besar. Pesangon tidak usah terlalu besar. Yang penting kalau kehilangan pekerjaan, dia dapat pekerjaan baru," ucapnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani. (ANTARA)

PTKP Bukan Jalan Tunggal Bantu Kelas Menengah Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, mengatakan kenaikan PTKP merupakan salah satu kebijakan yang dapat membantu kelas menengah. Namun, kebijakan tersebut tidak dapat menjadi satu-satunya langkah untuk mengatasi persoalan daya beli masyarakat.

"Ya, itu yang mungkin menjadi kita concern, karena memang kan kelas menengah kita menurun sangat signifikan. Jadi jelas kalau kita lihat data daripada survei yang ada di survey outlook mid-year-nya Apindo, itu kelihatan memang ada pengaruh kepada daya beli," ujarnya.

Permasalahan daya beli masyarakat itu utamanya berdampak terhadap kelas menengah.

Pemerintah dinilai perlu memberikan insentif yang lebih terarah kepada kelompok kelas menengah untuk menjaga daya beli.

Shinta menuturkan dukungan bagi kelas menengah dapat diberikan melalui kebijakan fiskal maupun nonfiskal.

Dari sisi fiskal, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif, antara lain terkait transportasi dan perumahan.

Meski demikian, efektif tidaknya insentif juga sangat bergantung pada pelaksanaannya.

Shinta menilai sejumlah insentif pemerintah masih menghadapi tantangan dari sisi administrasi, sehingga belum sepenuhnya mudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

"Kenapa tadi saya menggaris bawah eksekusi? Karena banyak juga insentif yang diberikan pemerintah itu secara administratif mungkin tidak mudah untuk bisa dilaksanakan," kata dia lagi.

Ia mencontohkan beberapa di antaranya tax holiday dan tax allowance yang perlu menjadi perhatian pemerintah.