Siapkan IPO Rp316,76 Miliar, 65 Persen Dana untuk Modal Kerja

JawaPos.com - Prospek bisnis jasa pertambangan batu bara dan nikel dinilai masih terbuka lebar. Kenaikan harga batu bara dunia serta perkembangan hilirisasi nikel menjadi dua faktor yang berpotensi mendorong kebutuhan jasa penambangan di Indonesia.

Harga kontrak batu bara ICE Newcastle pada November 2026 tercatat menyentuh kisaran USD 145 per ton. Penguatan harga yang dipengaruhi ketegangan geopolitik global tersebut menjadi sentimen positif bagi industri pertambangan.

Kondisi itu berpotensi mendorong perusahaan tambang meningkatkan aktivitas produksi sehingga kebutuhan terhadap mitra jasa pertambangan ikut bertambah.

Peluang tersebut coba dimanfaatkan PT Andalan Artha Primanusa Tbk (ANDA). Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan itu mengembangkan bisnis pada dua komoditas sekaligus, yakni batu bara dan nikel.

Direktur Utama PT Andalan Artha Primanusa Tbk Gahari Christine mengatakan, kenaikan harga batu bara menjadi salah satu faktor yang mendukung prospek bisnis jasa pertambangan. Terlebih, perusahaan tambang membutuhkan mitra dengan kemampuan operasional yang kuat untuk menjaga keberlanjutan produksi.

“Siklus harga batu bara naik saat ini menjadi sentimen positif untuk menawarkan saham ANDA ke publik,” ujar Gahari dalam keterangan kepada media, Senin (16/11).

ANDA Kantongi Kontrak dengan Anak Usaha HRUM dan CUAN Saat ini, ANDA telah mengamankan kontrak jasa pertambangan dengan anak usaha PT Harum Energy Tbk (HRUM) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Kedua grup usaha tersebut memiliki kegiatan produksi batu bara yang menjadi bagian dari industri pertambangan nasional.

Selain kontrak yang telah berjalan, perseroan juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan tambang lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas cakupan pekerjaan sekaligus memperkuat portofolio bisnis.

“Kami sudah memiliki kontrak jangka panjang dengan anak usaha HRUM dan anak usaha CUAN. Kami juga sedang melakukan penjajakan dengan perusahaan tambang lain,” ungkapnya.

Di luar batu bara, prospek bisnis jasa pertambangan juga ditopang perkembangan industri nikel. Program hilirisasi nasional dan meningkatnya kebutuhan nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) menjadi peluang bagi perusahaan yang bergerak di sektor tersebut.

Pertumbuhan industri pengolahan dan pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter berpotensi meningkatkan kebutuhan pasokan nikel. Kondisi itu turut membuka ruang bagi penyedia jasa pertambangan untuk memperluas pasar.

“Semakin banyak smelter, semakin banyak dibutuhkan nikel untuk bahan baku. Kami juga fokus menjadi jasa pertambangan nikel,” jelas Gahari.

Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, ANDA saat ini beroperasi di tujuh lokasi pertambangan yang tersebar di empat provinsi. Rinciannya, dua lokasi tambang batu bara di Kalimantan Tengah, tiga lokasi tambang batu bara di Sumatera Selatan, satu lokasi tambang nikel di Maluku Utara, serta satu lokasi tambang batu bara di Kalimantan Timur.

Sejak 2018 hingga 2026, perseroan juga telah menandatangani berbagai kontrak pekerjaan jasa penambangan. Wilayah operasionalnya mencakup Tanjung Enim, Sumatera Selatan, hingga Halmahera Timur.

Gahari berharap, bisnis jasa pertambangan batu bara dan nikel dapat menjadi penopang kinerja keuangan perseroan. Pengembangan dua lini usaha tersebut juga diharapkan membuka peluang pertumbuhan yang lebih luas seiring kebutuhan industri pertambangan nasional.

ANDA Targetkan Dana IPO Rp316,76 Miliar Untuk memperkuat kapasitas bisnis, ANDA berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,67 miliar saham baru atau setara 25,1 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Harga penawaran awal dipatok pada kisaran Rp158–Rp189 per saham dengan masa penawaran awal pada 5–17 November 2026. Perseroan memperkirakan pencatatan saham perdana berlangsung pada 1 Desember 2026.

Melalui IPO tersebut, ANDA menargetkan perolehan dana maksimal Rp316,76 miliar. Sekitar 65 persen dana hasil IPO akan dialokasikan untuk modal kerja, termasuk pembelian suku cadang alat berat, ban, pelumas, bahan bakar, serta pembayaran upah tenaga kerja.