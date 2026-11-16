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Penulis: Djati Waluyo
Senin, 16 November 2026 | 18.32 WIB

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Naik Rp 13.000, Cek Rincian Terbarunya

Konsumen menunggu antrian pembelian emas Antam di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di kantor pusat Jalan TB. Simatupang, Jakarta. (dok. Jawa Pos/Salman Toyibi) - Image

Konsumen menunggu antrian pembelian emas Antam di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di kantor pusat Jalan TB. Simatupang, Jakarta. (dok. Jawa Pos/Salman Toyibi)

JawaPos.com - Harga emas Antam pada situs Pegadaian dipatok pada harga Rp 2.560.000 pada perdagangan Senin (16/11).

Harga tersebut naik Rp 13.000 jika dibandingkan dengan perdagangan Jumat (13/11) sebesar Rp 2.547.000 per gram.

Mengutip laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.331.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.059.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 25.086.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 125.094.000. 

Sementara itu, harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.289.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.456.000.

Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.480.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.340.000.

Harga Emas Antam Sewaktu-waktu Bisa Berubah

Transaksi harga jual akan dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali atau buyback emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Nilainya sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback akan dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS hari ini, Senin (16/11):

Antam

0,5 gram: Rp 1.331.000

‎1 gram: Rp 2.560.000

‎2 gram: Rp 5.059.000

3 gram: Rp 7.563.000

‎5 gram: Rp 12.571.000

10 gram: Rp 25.086.000

‎25 gram: Rp 62.587.000

‎50 gram: Rp 125.094.000

‎100 gram: Rp 250.109.000

Galeri24 

0,5 gram: Rp 1.289.000

1 gram: Rp 2.456.000

‎2 gram: Rp 4.853.000

‎5 gram: Rp 12.043.000

‎10 gram: Rp 24.020.000

‎25 gram: Rp 59.728.000

‎50 gram: Rp 119.360.000

‎100 gram: Rp 238.602.000

‎250 gram: Rp 595.040.000

‎500 gram: Rp 1.190.079.000

‎1.000 gram: Rp 2.380.158.000

UBS 

0,5 gram: Rp 1.340.000

‎1 gram: Rp 2.480.000

2 gram: Rp 4.922.000

‎5 gram: Rp 12.160.000

10 gram: Rp 24.193.000

‎25 gram: Rp 60.362.000

‎50 gram: Rp 120.475.000

‎100 gram: Rp 240.855.000

250 gram: Rp 601.959.000

‎500 gram: Rp 1.202.505.000

Editor: Bayu Putra
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