Bakom Sebut Ekonomi Makin Kuat, Tapi Menkeu Masih Butuh Pajak Rp 514 Triliun

JawaPos.com - Pemerintah mengklaim fundamental ekonomi Indonesia semakin membaik di tengah ketidakpastian global, tecermin dari pertumbuhan penerimaan negara, meningkatnya aktivitas konsumsi, hingga arus modal asing yang masih mencatatkan arus masuk bersih.

Namun di saat bersamaan, pemerintah melalui Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menyatakan masih memerlukan tambahan pemasukan dari pajak hingga Rp 514 triliun untuk mencapai target penerimaan akhir tahun.

Plt Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, mengatnya fundamental ekonomi Indonesia tecermin dari sejumlah data realisasi penerimaan dan belanja pemerintah dalam 10 bulan pertama 2026, salah satunya penerimaan pajak.

Salah satu indikatornya terlihat dari realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026 yang mencapai Rp 1.796,8 triliun, atau tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan jenisnya, realisasi Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp 893,1 triliun, atau tumbuh 16,6 persen.

Capaian ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap bergeliat, sekaligus memperlihatkan perbaikan kepatuhan pajak melalui penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax.

Peningkatan aktivitas ekonomi juga tecermin dari realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Hingga Oktober 2026, pemerintah mencatat realisasi kelompok pajak tersebut mencapai Rp 793,55 triliun, atau tumbuh 39,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Fithra menilai pertumbuhan tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi, konsumsi, dan kegiatan usaha yang tetap berjalan.

Peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM juga menunjukkan bertambahnya transaksi ekonomi yang ditopang perbaikan daya beli masyarakat.

"Pertumbuhan penerimaan pajak mencerminkan aktivitas ekonomi, konsumsi, dan kegiatan usaha yang tetap berjalan. Pertumbuhan penerimaan pajak dari berbagai sektor menunjukkan bahwa penguatan ekonomi bertumpu pada beragam sektor usaha," ujar Fithra dalam keterangan yang diterima, Senin (16/11).

Menurut dia, kokohnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat juga tidak lepas dari peran APBN.

dalam hal ini, APBN tidak hanya menjadi instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat.

Hingga Oktober 2026, pemerintah telah merealisasikan belanja negara sebesar Rp 2.997,2 triliun atau tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja tersebut diarahkan untuk membiayai berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.

"Belanja pemerintah dirancang untuk memberikan efek berganda melalui peningkatan konsumsi, penciptaan aktivitas usaha, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan ekonomi daerah. Namun, seluruhnya dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan defisit fiskal," ujarnya.

Fithra juga menyoroti kondisi defisit APBN yang dinilai masih terkendali. Hingga Oktober 2026, defisit anggaran tercatat sebesar Rp 379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,01 persen terhadap PDB.

Selain itu, pendapatan negara tumbuh 23,9 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan belanja negara sebesar 15,6 persen.

"Pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan belanja ini juga menunjukkan bahwa kesehatan fiskal Indonesia kian membaik. Data ini tentunya patut digarisbawahi karena menunjukkan bahwa APBN kian kredibel," ucapnya.

Lanjutnya, kekuatan fundamental ekonomi Indonesia tidak hanya ditunjukkan melalui kinerja APBN, tetapi juga melalui arus modal asing yang mencatatkan arus masuk bersih (net inflow).

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa investor asing masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, arus modal asing ke Indonesia sejak awal tahun hingga 11 November 2026 mencatatkan net inflow sebesar Rp 127,6 triliun.

Secara terperinci, arus modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing mencatatkan net inflow sebesar Rp 43 triliun dan Rp 182,4 triliun, dan instrumen saham masih mencatatkan net outflow sebesar Rp 97 triliun.

Ketahanan ekonomi juga tercermin dari arus modal asing yang secara kumulatif masih mencatatkan net inflow, meskipun pasar saham menghadapi tekanan dan volatilitas.

"Ini menunjukkan bahwa dinamika sentimen politik dan gejolak pasar keuangan tidak serta-merta mengubah arah fundamental ekonomi nasional," ungkapnya.

Namun, di tengah klaim perbaikan fundamental ekonomi tersebut, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk mengamankan penerimaan pajak hingga akhir 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026 baru mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Dengan capaian tersebut, pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan pajak Rp 514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini untuk mencapai outlook penerimaan akhir tahun sebesar Rp 2.310,8 triliun.