IHSG Pekan Ini Dibayangi Agenda The Fed dan BI, Cek 3 Saham Rekomendasi IPOT

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirkaan akan bergerak fluktuatif pada pekan ketiga November 2026 yang dipengaruhi oleh sejumlah agenda ekonomi dalam seminggu ke depan.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Imam Gunadi, mengatakan perhatian pasar akan tertuju pada sejumlah agenda bank sentral.

Terutama publikasi risalah rapat FOMC (FOMC Minutes) dan keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI) pada 18 November.

Dari sisi domestik, BI diperkirakan masih akan mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen.

Hal itu sejalan dengan kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas nilai tukar rupiah yang masih bergerak di kisaran Rp 18.000 per dolar AS.

Imam mengatakan, ruang pelonggaran moneter tetap relatif terbatas mengingat meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada Desember mendatang.

Selain itu, pasar juga perlu mewaspadai kemungkinan langkah antisipatif atau pre-emptive policy adjustment dari BI untuk menjaga daya tarik aset domestik.

Sekaligus mengantisipasi tekanan arus modal asing apabila The Fed benar-benar kembali menaikkan suku bunga.

"Dengan demikian, meskipun skenario hold masih menjadi ekspektasi utama, pernyataan BI terkait stabilitas Rupiah, arah kebijakan moneter ke depan, serta strategi intervensi pasar valas akan menjadi perhatian penting investor,” ujar Imam dalam keterangan yang diterima, Senin (16/11).

Dari eksternal, lanjut Imam, risalah FOMC Oktober yang akan dirilis pada 18 November waktu AS (19 November WIB) menjadi katalis penting untuk melihat seberapa besar dukungan para pejabat The Fed terhadap potensi kenaikan suku bunga lanjutan.

Selain itu, data penjualan ritel AS Oktober pada 17 November juga perlu dicermati untuk mengukur ketahanan konsumsi masyarakat di tengah tekanan inflasi dan suku bunga tinggi.

Sementara itu, dari Tiongkok, keputusan Loan Prime Rate (LPR) pada 20 November diperkirakan masih mempertahankan suku bunga tenor 1 tahun dan 5 tahun.

Masing-masing suku bunga dipertahankan di level 3,00 persen dan 3,50 persen, seiring belum kuatnya pemulihan permintaan domestik serta masih terbatasnya tekanan inflasi.

Sebelumnya, data aktivitas ekonomi Tiongkok berupa produksi industri, penjualan ritel, dan investasi aset tetap Oktober yang dirilis pada 16 November juga akan memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kekuatan pemulihan ekonomi negara tersebut.

"Di dalam negeri, data pertumbuhan kredit September yang dijadwalkan dirilis pada 18 November serta realisasi investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) kuartal III pada 20 November turut menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas transmisi kebijakan moneter dan daya tarik investasi Indonesia,” ungkapnya.

Rekomendasi Saham Imam mengatakan, dengan sejumlah sentimen tersebut IPOT merekomendasikan tiga saham yang menarik diperdagangkan pada pekan ketiga November 2026.

Yakni PT XLSmart (EXCL), PT Charoen Pokphand Indonesia (CPIN), dan PT Bumi Serpong Damai (BSDE).

Untuk saham EXCL, IPOT merekomendasikan strategi Buy on Breakout dengan harga masuk atau entry di level Rp 1.560, target harga Rp 1.720, dan stop loss di bawah Rp 1.495.

Rekomendasi tersebut didukung prospek pertumbuhan EXCL melalui ekspansi jaringan 5G dan optimalisasi sinergi pascamerger XL Axiata dengan Smartfren.

Terbaru, EXCL memperluas cakupan jaringan 5G di Pulau Lombok hingga menjangkau sekitar 94 persen wilayah.

Ekspansi tersebut merupakan bagian dari pengembangan jaringan ke 80 kota dan kabupaten dengan dukungan lebih dari 15.000 BTS 5G.

Peningkatan kualitas jaringan dan kecepatan layanan juga berpotensi memperkuat daya saing perusahaan dalam menarik pelanggan bernilai tinggi.

Sekaligus mendorong pertumbuhan rata-rata pendapatan per pengguna atau average revenue per user (ARPU) dan monetisasi layanan data.

Selanjutnya, saham CPIN direkomendasikan dengan strategi Buy on Pullback pada rentang harga masuk Rp 2.390 hingga Rp 2.430.

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IPOT menetapkan target harga Rp 2.630 dengan batas stop loss di bawah Rp 2.270. Rekomendasi ini didukung pemulihan kinerja keuangan CPIN.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2026, perusahaan membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 19 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp 60,2 triliun.

Sementara itu, laba bersih perusahaan meningkat 54 persen secara tahunan menjadi Rp 5,18 triliun.

Peningkatan profitabilitas tersebut terutama ditopang perbaikan harga jual ayam hidup dan day old chick (DOC), serta efisiensi dari integrasi bisnis perusahaan dari hulu hingga hilir.

Selain itu, prospek permintaan produk protein hewani berpotensi tetap terjaga seiring keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), meningkatnya kebutuhan protein hewani domestik, serta momentum permintaan musiman menjelang akhir tahun.

Adapun untuk saham BSDE, IPOT merekomendasikan strategi Buy dengan harga masuk Rp 482, target harga Rp 520, dan stop loss di bawah Rp 462.

Prospek BSDE ditopang ketahanan penjualan properti dan ekspansi kawasan BSD City sebagai pusat aktivitas residensial, komersial, serta bisnis digital.

Hingga September 2026, BSDE mencatatkan marketing sales sebesar Rp 7,53 triliun atau tumbuh 6 persen secara tahunan. Realisasi tersebut setara dengan sekitar 75 persen dari target penjualan tahun ini sebesar Rp 10 triliun.

Katalis tambahan berasal dari transaksi penjualan lahan seluas 16,6 hektare di kawasan ekonomi khusus D-Hub BSD City senilai Rp 3,1 triliun untuk pengembangan pusat data atau data center.