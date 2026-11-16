Rupiah Hari Ini Diprediksi Melemah, Dibayangi Tekanan The Fed dan Defisit APBN

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Senin (16/11), setelah ditutup menguat sebesar 32 poin menjadi Rp 18.207 per dolar AS pada perdagangan Jumat (13/11).

Tekanan dari The Fed dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih akan membayangi pergerakan rupiah hari ini.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan, secara umum pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri negeri.

"Untuk perdagangan (16/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 18.200-Rp 18.250,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Senin (16/11).

Ibrahim mengatakan dari eksternal, tekanan terhadap rupiah masih berasal dari kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang cenderung ketat.

Sinyal hawkish dari sejumlah pejabat bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) turut memperkuat ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga.

Presiden Federal Reserve Chicago Austan Goolsbee menyatakan bahwa bank sentral perlu memastikan inflasi terkendali sebelum aktivitas ekonomi mengalami pertumbuhan yang terlalu panas.

Sementara itu, Presiden Federal Reserve San Francisco Mary Daly juga mengisyaratkan kemungkinan perlunya kenaikan suku bunga lanjutan.

Kondisi tersebut membuat pelaku pasar semakin memperhitungkan kemungkinan pengetatan kebijakan moneter AS.

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Pasar bahkan mulai mengantisipasi kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Desember, dengan sebagian investor mempertimbangkan kemungkinan kenaikan hingga 50 basis poin.

Ekspektasi kenaikan suku bunga tersebut berpotensi memperkuat milai mata uang dolar AS.

Imbasnya, mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, berpeluang kembali tertekan akibat meningkatnya daya tarik aset berdenominasi dolar AS.

Sementara dari dalam negeri, pelaku pasar akan mencermati perkembangan kondisi fiskal Indonesia, terutama realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2026.

Defisit APBN hingga Oktober 2026 tercatat mencapai Rp 379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi September 2026 yang sebesar 1,24 persen terhadap PDB.

Meski demikian, defisit tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 479,7 triliun atau 2,02 persen terhadap PDB.

Perkembangan defisit anggaran menjadi salah satu perhatian investor karena berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah. Pasar akan mencermati kemampuan penerimaan negara dalam mengimbangi realisasi belanja hingga akhir tahun.