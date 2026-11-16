Kinerja Positif, Laba Bersih Tugu Insurance Tumbuh 17,4% Hingga Kuartal III 2026

JawaPos.com - Di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global serta dinamika perekonomian domestik, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance/TUGU) tetap mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang sembilan bulan pertama 2026.

Sebagai perusahaan asuransi umum anak usaha PT Pertamina (Persero), Tugu Insurance membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp495,15 miliar hingga September 2026, meningkat 17,4% dibandingkan Rp421,75 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjaga kinerja bisnis dan mengoptimalkan peluang di tengah dinamika industri asuransi.

Berdasarkan penyajian laporan keuangan sesuai PSAK 117, Pendapatan Jasa Asuransi Tugu Insurance mencapai Rp6,7 triliun sepanjang Januari–September 2026. Jumlah tersebut meningkat 4,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan pendapatan tersebut didukung oleh kontribusi berbagai lini bisnis asuransi serta optimalisasi portofolio usaha.

Direktur Keuangan & Layanan Korporat Tugu Insurance, Fitri Azwar, mengatakan pencapaian hingga September 2026 menunjukkan kemampuan Perseroan menjaga pertumbuhan bisnis dengan tetap memperhatikan kualitas portofolio, profitabilitas, dan pengelolaan risiko.

“Kami terus menjaga agar pertumbuhan usaha berjalan seiring dengan kualitas portofolio dan profitabilitas yang sehat. Fokus kami ke depan adalah menjaga keseimbangan antara pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko untuk mendukung kinerja yang berkelanjutan,” ujar Fitri.

Selain bisnis asuransi, kinerja Tugu Insurance juga didukung oleh kontribusi berbagai lini usaha anak perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan properti dan kendaraan, jasa survei, serta konsultasi risiko. Diversifikasi usaha tersebut menjadi bagian dari upaya Perseroan memperkuat ekosistem bisnis serta mendukung pertumbuhan jangka panjang. Perseroan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan dan menjalankan strategi bisnis.

Ketahanan keuangan Tugu Insurance juga mendapat pengakuan internasional melalui Financial Strength Rating A- (Excellent) dan Long-Term Issuer Credit Rating a- (Excellent) dari AM Best yang telah dipertahankan Perseroan sejak 2016. Perseroan juga memperoleh Indonesia National Scale Rating aaa.ID (Exceptional), dengan outlook stabil.