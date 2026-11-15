Suahasil Apresiasi Wajib Pajak, Penerimaan Negara Tembus Rp2.618 Triliun, Tumbuh 23,2%

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menegaskan wajib pajak merupakan pahlawan penerimaan negara dalam mendukung pembangunan dan berbagai program pemerintah.

Sebagaimana diketahui, sampai dengan 31 Oktober 2026 realisasi penerimaan pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencapai Rp1.796,8 triliun.

Dengan capaian tersebut, bendahara negara mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Menurut dia, pembayaran pajak menjadi salah satu penopang penerimaan negara di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi domestik.

"Seluruh wajib pajak yang menunaikan pembayaran pajaknya adalah para pahlawan penerimaan negara. Saya ingin menyampaikan terima kasih dari kami Kementerian Keuangan," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11).

Suahasil mengatakan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 atau tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya year on year (yoy).

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Suahasil menjelaskan, peningkatan penerimaan pajak sejalan dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Kegiatan usaha yang meningkat turut mendorong pembayaran pajak oleh masyarakat dan pelaku usaha.

"Penerimaan pajak ini terus naik seiring dengan aktivitas ekonomi yang meningkat. Tadi saya telah melaporkan kondisi ekonominya, aktivitasnya meningkat karena itu pembayaran pajak juga meningkat," ujarnya.

Ia menjelaskan, jika dilihat secara keseluruhan, pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN.

Dengan demikian, pemerintah masih harus mengumpulkan Rp590,1 triliun selama November hingga Desember 2026 untuk memenuhi target penerimaan negara.

Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target APBN. Penerimaan dari sektor tersebut tumbuh 7,2 persen secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 551,8 triliun atau 120 persen dari target pada tahun 2026 dan meningkat 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Suahasil melanjutkan, khusus penerimaan pajak, pemerintah masih harus menghimpun sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir 2026. Kekurangan tersebut menjadi bagian terbesar dari sisa target penerimaan negara yang harus dikumpulkan hingga akhir tahun.