Tak Hanya Pekerja, UMKM Juga Dapat Insentif Pajak dari Pemerintah

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sejumlah insentif pajak untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga, serta mendorong aktivitas usaha agar tetap tumbuh di tengah dinamika perekonomian.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif tersebut mencakup berbagai fasilitas perpajakan, mulai dari pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji bulanan hingga fasilitas pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia menjelaskan, ada sebagian potensi pajak yang sengaja tidak dipungut oleh pemerintah. Pemerontah memberikan insentif berupa pengurangan hingga pembebasan pajak bagi kategori tertentu.

"Dukungan APBN dilakukan dengan insentif pajak yang berupa pembebasan, pengurangan ataupun tarif pajak khusus untuk menjaga daya beli, mendorong usaha, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan fasilitas Pajak Penghasilan," ujar Suahasil di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (8/10).

Suahasil mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan melalui pembebasan PPN bagi pembelian rumah sampai harga Rp2 miliar dan pembebasan PPh bulanan bagi gaji pekerja di bawah Rp10 juta per bulan.

"Gaji pekerja di sektor-sektor padat karya, gaji sampai dengan 10 juta rupiah, gaji di bawah itu bebas dari pajak penghasilan bulanan, nanti bayarnya di akhir tahun saja. Sehingga itu akan membantu cash flow dari perusahaan," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan keringangan bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta setahun, atau berkisar Rp40 juta sebulan mendapatkan pembebasan pajak.

Suahasil mengatakan, pemerintah juga memberikan keringanan pungutan 0,5 persen dari omzet bagi usaha dengan pendapatan mulai Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar setahun.

"Fasilitas-fasilitas ini kita maksudkan supaya masyarakat bisa berusaha, namun tetap bisa memenuhi kewajiban perpajakannya, kepatuhan perpajakannya, dan kepatuhan perpajakan itu akan menjadi bagian dari yang tadi saya katakan tanggung jawab APBN mengumpulkan Rp3.435 triliun di tahun yang akan datang," ucapnya.

Sebelumnya, Suahasil mengungkapkan tidak memungut seluruh potensi pendapatan pajak. Ada sekitar 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) potensi pendapatan dari pajak yang tak ditagih pemerintah.

Dia mengamini perlunya menambah penarikan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, dia juga melihat perlunya insentid pajak agar ekonomi tetap berjalan dengan baik.

"Sebenarnya kebijakan mengenai pajak bukan saja kebijakan mengumpulkan pajak tapi termasuk kebijakan memberikan insentif pajak, dan kebijakan memberikan insentif pajak itu adalah kebijakan yang untuk membantu dunia usaha, membantu rumah tangga," ungkapnya.

Hitungan Potensi Penerimaan Pajak

Dia merinci, dari 12 persen PDB potensi pajak yang bisa didapat setiap tahun, pemerintah hanya memungut 10 persennya. Sedangkan 2 persen PDB sisanya tak dipungut sebagai bagian dari insentif pajak untuk menggerakkan ekonomi.

"Tapi dengan sengaja 2%-nya tidak dikumpulkan, supaya apa? Supaya 2 persen ini terus beredar di tengah masyarakat dan itu merupakan bagian dari insentif perpajakan," ucapnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mematok target penerimaan pajak yang cukup ambisius pada 2027, yakni menembus Rp2.593,4 triliun. Angka ini melonjak 12,2 persen ketimbang perkiraan (outlook) penerimaan pajak 2026 yang sebesar Rp2.310,8 triliun.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan pemerintah bakal mengejar target besar tersebut lewat intensifikasi berbasis teknologi, pemekar basis pajak, penguatan tingkat kepatuhan, hingga optimalisasi sistem Coretax dan compliance risk management.

"Di 2027 secara garis besar, beberapa strategi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wamen memang akan mengarah kepada intensifikasi yang menggunakan teknologi, yang mengoptimalkan sistem Coretax yang sudah ada, kemudian compliance risk management yang juga sudah kita optimalkan," ujar Bimo di Bogor, Kamis (1/10).