Aktivitas Ekonomi Menguat, Penerimaan Pajak Negara Tembus Rp1.796 Triliun

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pertumbuhan penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau meningkat signifikan sebesar 23,2 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy).

Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengatakan penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober mencapai 76,2 persen dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dengan capaian tersebut, ia mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta dukungan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

"Hampir Rp1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah dan masih ada Rp514 triliun yang harus dikumpulkan. Saya mohon dukungan seluruh masyarakat agar kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak untuk belanja negara," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11).

Suahasil menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang telah membantu mendorong tercapainya pendapatan negara dari pajak.

Ia menyebut, wajib pajak sebagai pahlawan penerimaan negara yang berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan pembangunan dan belanja negara.

Peningkatan penerimaan ini disebut seiring dengan aktivitas ekonomi yang terus menguat. Selain itu, implementasi sistem Coretax yang semakin berkualitas dinilai mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, sehingga berdampak positif pada administrasi perpajakan.

Berdasarkan data komponen penerimaan, PPh Non-Migas menyumbang Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen yoy. Sementara itu, PPh Migas mencatatkan pertumbuhan tajam sebesar 84,7 persen dengan nilai Rp48,88 triliun, yang dipicu oleh kenaikan harga minyak bumi global.