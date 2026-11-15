Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Djati Waluyo, ARM
Senin, 16 November 2026 | 01.20 WIB

Aktivitas Ekonomi Menguat, Penerimaan Pajak Negara Tembus Rp1.796 Triliun

Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pertumbuhan penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau meningkat signifikan sebesar 23,2 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy).

Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengatakan penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober mencapai 76,2 persen dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dengan capaian tersebut, ia mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta dukungan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

"Hampir Rp1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah dan masih ada Rp514 triliun yang harus dikumpulkan. Saya mohon dukungan seluruh masyarakat agar kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak untuk belanja negara," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11).

Suahasil menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang telah membantu mendorong tercapainya pendapatan negara dari pajak.

Ia menyebut, wajib pajak sebagai pahlawan penerimaan negara yang berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan pembangunan dan belanja negara.

Peningkatan penerimaan ini disebut seiring dengan aktivitas ekonomi yang terus menguat. Selain itu, implementasi sistem Coretax yang semakin berkualitas dinilai mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, sehingga berdampak positif pada administrasi perpajakan.

Berdasarkan data komponen penerimaan, PPh Non-Migas menyumbang Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen yoy. Sementara itu, PPh Migas mencatatkan pertumbuhan tajam sebesar 84,7 persen dengan nilai Rp48,88 triliun, yang dipicu oleh kenaikan harga minyak bumi global.

Sektor PPN dan PPnBM juga mencatatkan performa impresif dengan realisasi Rp793,55 triliun, tumbuh 39,1 persen. Menurut Menkeu, pertumbuhan tinggi di sektor ini menjadi indikator kuatnya konsumsi dalam negeri dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga hingga kuartal keempat tahun 2026.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google

Tags

aktivitas ekonomi menguatdjpkemenkeupenerimaan pajak

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Kemenkeu: Realisasi Anggaran MBG Capai Rp 173,21 Triliun hingga Oktober 2026 - Image
Ekonomi

Kemenkeu: Realisasi Anggaran MBG Capai Rp 173,21 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 22.49 WIB

Dukung Pembiayaan APBN 2026, DJP Optimistis Target Pajak Rp2.357,7 Triliun Bisa Terpenuhi - Image
Ekonomi

Dukung Pembiayaan APBN 2026, DJP Optimistis Target Pajak Rp2.357,7 Triliun Bisa Terpenuhi

Rabu, 11 November 2026 | 19.33 WIB

Kemenkeu Siapkan Tiga Strategi Kebijakan untuk Kejar Pertumbuhan 6 Persen - Image
Ekonomi

Kemenkeu Siapkan Tiga Strategi Kebijakan untuk Kejar Pertumbuhan 6 Persen

Rabu, 4 November 2026 | 22.53 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore