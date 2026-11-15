Pasokan Sawit Dunia Terancam Defisit pada 2027, 3 Faktor Jadi Penentu Harga Tahun Depan

JawaPos.com - Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) berpotensi naik. Hal ini merupakan imbas dari produksi yang diperkirakan turun hingga 3 juta ton pada 2027 akibat dampak fenomena El Nino yang kuat sepanjang 2026.

Direktur Godrej International Ltd Dorab Mistry menilai prospek pasokan minyak sawit pada 2027 cukup mengkhawatirkan. Menurutnya, penurunan produksi akan membuat pasar menghadapi tekanan pasokan, sehingga prospek harga secara umum cenderung menguat.

“Pasokan untuk 2027 tidak terlihat longgar, dan prospek harga secara umum bullish,” ujar Mistry dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026), Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11).

Mistry memperkirakan produksi sawit dunia pada 2027 turun 2,5 hingga 3 juta ton, atau sekitar 2,7 juta ton. Menurutnya, siklus produksi kemungkinan melewati fase datar dan langsung masuk fase rendah mulai Februari hingga November 2027. Penurunan produksi tersebut diperkirakan lebih memukul Indonesia karena kekeringan lebih parah, terutama di Kalimantan Tengah.

Di sisi permintaan, Mistry memperkirakan kebutuhan biodiesel dunia naik sekitar 4 juta ton dan pangan 2 juta ton. Tambahan pasokan dari minyak bunga matahari belum bisa menutup kekurangan, karena hanya 40–50 persen produksi Ukraina dan Rusia yang diperkirakan sampai ke pasar dunia akibat jalur Laut Hitam tertutup.

Mistry memproyeksikan kontrak CPO bulan ketiga di Bursa Malaysia Derivatives bergerak di kisaran RM 4.500 hingga RM 5.000 per ton hingga April 2027. Dengan potensi lebih tinggi pada kuartal II dan III 2027.

Ia mengingatkan dua risiko penurunan harga yaitu dibukanya Selat Hormuz yang menurunkan harga solar Serta dibukanya koridor Laut Hitam yang membanjiri pasar dengan minyak bunga matahari.

Oil World: Defisit Produksi Tak Terhindarkan

Executive Director Oil World (ISTA Mielke GmbH), Thomas Mielke, memperkirakan pasar minyak sawit dunia akan memasuki defisit. “Tidak diragukan lagi, kita akan mengalami defisit produksi. Kita hanya belum tahu seberapa besar,” ujar Mielke.

Mielke memproyeksikan produksi sawit dunia turun sekitar 3,2 juta ton pada 2027, sebagian besar di Indonesia, dan menyebut proyeksi itu konservatif. Menurutnya, tekanan kekeringan telah mengubah pembungaan sawit sehingga lebih banyak bunga jantan terbentuk, dan dampaknya masih akan terasa pada 2028.

Permintaan dari sektor energi terus menekan pasokan. Sedikitnya 23 persen konsumsi minyak dan lemak dunia kini dipakai untuk energi. Gangguan di Laut Hitam juga membuat sekitar 250 ribu – 300 ribu ton ekspor minyak bunga matahari hilang setiap bulan.

Mielke memperkirakan harga minyak sawit Malaysia dapat mencapai USD 1.300 per ton dalam semester pertama 2027, dengan kisaran baru USD 1.000–1.400 per ton dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Ia menilai penurunan harga beberapa pekan lalu berlebihan. “Ini peluang beli yang baik bagi konsumen dalam perspektif jangka panjang,” ujarnya.