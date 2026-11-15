Tiongkok Bakal Pangkas Impor RBD Olein, Persediaan Sawit Tertinggi dalam 6 Tahun

JawaPos.com - Impor minyak sawit curah atau bulk refined, bleached, deodorized (RBD) Olein Tiongkok diperkirakan turun pada 2027. Hal ini terjadi seiring meningkatnya persediaan domestik. Meski demikian, permintaan produk turunan sawit untuk kebutuhan industri dan bioenergi justru berpotensi terus tumbuh.

Direktur Bisnis Minyak & Lemak Nabati Cargill Investments (China) Ltd, Ryan Chen mengatakan impor bulk RBD Olein Tiongkok pada 2026 diperkirakan mencapai 2,7 juta metrik ton (MT). Angka ini relatif tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tingginya impor terutama didorong kinerja pembelian yang kuat pada kuartal IV, margin impor yang menarik, serta ekspektasi fenomena El Nino. Namun, permintaan RBD Olein untuk kebutuhan pangan justru diperkirakan turun menjadi 2,2 juta MT pada 2026, dari 2,4 juta MT pada tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut mendorong persediaan minyak sawit Tiongkok meningkat hingga sekitar 1,2 juta MT pada akhir 2026. Angka itu menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.

"Tiongkok tidak sedang terburu-buru untuk kembali membeli dalam jumlah besar karena persediaan yang tersedia masih mencukupi," ujar Ryan dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026), Nusa Dua, Bali pada Jumat (13/11).

Ryan mengatakan berdasarkan proyeksi impor bulk RBD Olein Tiongkok pada 2027 hanya sekitar 1,6 juta MT dan sekitar 180 ribu MT telah dipesan. Angka impor bahkan berpotensi turun menjadi 1,2–1,3 juta MT apabila produksi minyak sawit Malaysia dan Indonesia mengalami penurunan signifikan akibat El Nino.

Meski demikian, dia melihat peluang tambahan permintaan apabila harga minyak sawit kembali lebih kompetitif dibandingkan minyak kedelai.

Ia mengatakan, jika selisih harga pada semester pertama 2027 kembali ke level November–Desember 2026, Tiongkok berpotensi mengalihkan sekitar 400 ribu MT permintaan minyak kedelai ke minyak sawit.

Industri dan Bioenergi Jadi Penopang Pertumbuhan

Sementara itu, di tengah pelemahan permintaan minyak sawit untuk pangan, sektor industri dan bioenergi justru menjadi sumber pertumbuhan baru.

Ryan menyoroti perubahan pola impor produk turunan sawit Tiongkok. Kebijakan pungutan ekspor dan bea keluar Indonesia turut mendorong konsumen industri makanan di Tiongkok beralih ke produk sawit dengan struktur pungutan lebih rendah, seperti shortening dan stearin.

Impor shortening Tiongkok pada 2026 diperkirakan mencapai 1,7 juta MT, tumbuh 18,6 persen secara tahunan. Sementara itu, impor stearin diproyeksikan sekitar 600 ribu MT, turun 21 persen.

Jika digabungkan, impor shortening dan stearin mencapai sekitar 2,3 juta MT atau tumbuh 4,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut hampir mengimbangi penurunan permintaan RBD Olein untuk kebutuhan pangan.

Disisi lain, Impor hydrogenated palm oil Tiongkok pada 2026 diperkirakan mencapai 1,9 juta MT, meningkat 23,7 persen secara tahunan. Dalam tiga tahun terakhir, volumenya bahkan hampir meningkat tiga kali lipat.

Menurut dia, lonjakan tersebut tidak semata-mata mencerminkan peningkatan konsumsi domestik Tiongkok. Pertumbuhan kapasitas industri oleokimia, khususnya yang dipimpin investasi dari Asia Tenggara, membuat Tiongkok semakin mampu menyerap bahan baku impor untuk diolah menjadi produk bernilai tambah.

Produk akhirnya, terutama sabun dan surfaktan pembersih kulit, kemudian dipasarkan ke luar negeri. "Tiongkok semakin berkembang sebagai produsen yang memasok kebutuhan pasar ekspor, bukan hanya sebagai konsumen domestik," ujarnya.

Sektor bioenergi juga memperlihatkan tren serupa. Ekspor used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah Tiongkok pada 2026 diperkirakan mencapai 3,6 juta MT, tumbuh 33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan terutama ditopang permintaan dari Amerika Serikat dan Kanada, sementara India juga mulai menjadi tujuan ekspor baru. Ekspor hydrotreated vegetable oil (HVO) dan sustainable aviation fuel (SAF) diproyeksikan mencapai 1,6 juta MT, melonjak 62 persen secara tahunan.

Sementara ekspor UCOME atau biodiesel dari minyak jelantah diperkirakan berada di kisaran 890 ribu MT, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Besarnya kebutuhan bahan baku untuk industri bioenergi membuat pelaku industri China mulai mencari sumber pasokan alternatif. Salah satunya adalah bahan baku berbasis minyak sawit impor.

Secara keseluruhan, permintaan produk sawit Tiongkok pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 7 juta MT. Dari jumlah tersebut, 4,5 juta MT digunakan untuk kebutuhan pangan, sedangkan 2,5 juta MT lainnya untuk kebutuhan industri dan bioenergi.