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Penulis: Djati Waluyo
Minggu, 15 November 2026 | 22.22 WIB

Pengusaha Berharap Wapres Baru Menjadi Sentimen Positif bagi Pasar Saham Indonesia

Sandiaga Salahuddin Uno. (Istimewa) - Image

Sandiaga Salahuddin Uno. (Istimewa)

JawaPos.com - Kehadiran wakil presiden baru setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat memberikan sinyal positif bagi pasar saham dan perekonomian Indonesia.

Pengusaha sekaligus mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meyakini Indonesia mampu menjaga stabilitas politik melalui mekanisme demokrasi di tengah tekanan geopolitik global. Menurutnya, proses politik yang berjalan dengan baik dapat memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku pasar.

“Wakil Presiden baru yang nanti bisa memberikan sinyal positif kepada pasar modal dan juga kepada ekonomi kita secara maksimal,” ujar Sandiaga dalam postingan Instagram resminya dikutip Minggu (15/11).

Sandiaga mengatakan Indonesia telah beberapa kali menghadapi pergantian kepemimpinan. Dia optimistis mekanisme pengambilan keputusan yang berjalan di dalam sistem demokrasi dapat menjaga stabilitas politik nasional.

Menurutnya, stabilitas politik menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi kondisi perekonomian, termasuk iklim investasi dan pasar modal.

Dia menambahkan, kondisi pasar modal dan situasi makroekonomi menjadi sejumlah pertimbangan penting bagi perusahaan yang berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Selain itu, dinamika geopolitik global juga menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan rencana penghimpunan dana melalui pasar modal. “Pasti, jadi IPO itu tentunya salah satu pertimbangan utamanya adalah kondusifitas pasar modal dan juga situasi makro maupun situasi geopolitik global,” ujarnya.

Sandiaga berharap proses mekanisme yang sedang dilakukan dapat diselesaikan dengan baik dan Indonesia akan mendapatkan wakil presiden baru. Hadirnya wakil presiden yang baru juga berpotensi akan memberikan sinyal positif kepada pasar modal dan juga kepada ekonomi Indonesia secara maksimal.

“Sehingga investasi yang masuk ke Indonesia maupun proses IPO yang sekarang berjalan itu akan sesuai dengan rencana,” ungkapnya.

Editor: Diar Candra
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