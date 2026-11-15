Harga Emas Dunia Diprediksi Terkoreksi Pekan Depan, Bisa Sentuh USD 3.778

JawaPos.com - Harga emas dan perhiasan dunia diperkirakan akan kembali mengalami koreksi pada perdagangan satu pekan kedepan. Penguatan indeks dolar Amerika Serikat (USD), kenaikan harga minyak mentah, serta potensi meningkatnya suku bunga bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) menjadi sejumlah faktor yang menekan harga emas.

Pengamat Ekonomi dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan harga emas dunia pada perdagangan terakhir ditutup di level USD 3.888 per troy ounce. Jika mengalami koreksi pada Senin (16/11), harga emas diperkirakan turun ke level USD 3.836 per troy ounce.

Dalam skenario pelemahan, harga emas dunia bahkan berpotensi menyentuh level USD 3.778 per troy ounce pada pekan depan. Sebaliknya, apabila menguat pada awal pekan, harga emas berpeluang naik ke level USD 3.939,23 dan mencapai USD 3.980 per troy ounce pada akhir pekan.

“Sehingga harga emas dunia kemungkinan akan terkoreksi. Level terendahnya di minggu depan USD 3.778 dan level tertingginya adalah USD 3.980,” ujar Ibrahim dalam pesan suara yang diterima pada Minggu (15/11).

Ibrahim mengatakan harga logam mulia juga diperkirakan bergerak fluktuatif. Ibrahim menyebut harga logam mulia pada perdagangan terakhir berada di level Rp 2.517.000 per gram.

Apabila terkoreksi pada Senin (16/11), harganya diperkirakan turun Rp 10.000 menjadi Rp 2.507.000 per gram. Pelemahan berpotensi berlanjut hingga menyentuh Rp 2.400.000 per gram pada akhir pekan. Namun, jika harga menguat pada awal pekan, logam mulia berpeluang naik menjadi Rp 2.527.000 per gram. Bahkan, harganya diperkirakan dapat mencapai Rp 2.627.000 per gram pada akhir pekan.

“Sehingga harga logam mulia dalam minggu depan kemungkinan ditransaksikan di Rp 2.400.000 sampai tertinggi Rp 2.627.000 per gram,” ujarnya.

Ibrahim berkata salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan harga emas adalah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Situasi tersebut turut mendorong penguatan indeks dolar AS dan harga minyak mentah dunia.

Menurutnya, pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengisyaratkan tidak lagi membutuhkan kesepakatan dengan Iran meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi eskalasi konflik.

Serangan terhadap infrastruktur di kawasan tersebut juga memperbesar ketidakpastian geopolitik. Kondisi itu berpotensi mendorong harga minyak mentah, khususnya Brent, kembali menembus USD 100 per barel. Kenaikan harga energi kemudian dapat merembet ke biaya logistik dan transportasi, sehingga meningkatkan tekanan inflasi.

Ibrahim menilai inflasi AS yang berada di atas 3,5 persen dapat memperbesar kemungkinan The Fed kembali menaikkan suku bunga pada Desember. Ekspektasi kenaikan suku bunga tersebut menjadi sentimen negatif bagi emas karena meningkatkan daya tarik aset berbunga.

Di sisi lain, dinamika politik domestik AS juga dinilai menambah ketidakpastian. Ibrahim menyoroti hasil pemilu sela yang disebutnya memperkuat posisi Partai Demokrat di Kongres dan Senat, sehingga berpotensi menghambat kebijakan pemerintahan Trump. Menurut Ibrahim, ketidakpastian geopolitik dan politik AS tersebut dapat terus memengaruhi pasar hingga masa pemerintahan Trump berakhir pada 2029.