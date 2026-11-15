Jasa Marga Buka 2 Tol Fungsional untuk Nataru 2026, Jogja-Bawen dan Jogja-Solo

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan membuka dua ruas tol secara fungsional untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

keduanya menjadi bagian dari ruas Tol Yogyakarta–Bawen dan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo.

Pada ruas Tol Jogja–Bawen, Jasa Marga menyiapkan Seksi 1 Yogyakarta–Banyurejo sepanjang 8,80 kilometer (km) dan Seksi 6 Ambarawa–Bawen sepanjang 4,98 km untuk dioperasikan secara fungsional.

Berdasarkan data per Oktober 2026, progres konstruksi kedua seksi jalan tol tersebut telah mencapai 100 persen.

Sementara itu, pada ruas Tol Jogja–Solo, Segmen Kartasura–Prambanan sepanjang 30,15 km dipastikan telah beroperasi.

Jasa Marga juga menyiapkan tambahan jalur fungsional pada Paket 1.2B Prambanan–Purwomartani sepanjang 12,23 km dan Paket 2.2B Trihanggo–Junction Sleman sepanjang 3,25 km.

Hingga Oktober 2026, progres konstruksi Paket 1.2B Prambanan–Purwomartani mencapai 86,79 persen. Sedangkan progres Paket 2.2B Trihanggo–Junction Sleman telah mencapai 89,71 persen.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono mengatakan, perusahaan akan terus mempercepat penyelesaian pembangunan kedua ruas tol tersebut.

Ia mengatakan, menjelang libur Nataru percepatan konstruksi juga dibarengi dengan persiapan jalur fungsional yang mengutamakan keselamatan pengguna jalan, termasuk pada jalan nasional yang terhubung dengan kedua ruas tol.

“Kami mengantisipasi peningkatan arus kendaraan dengan mengutamakan keselamatan dalam penyiapan jalur fungsional. Bersama para pemangku kepentingan, kami memastikan kesiapan jalur yang akan dilalui masyarakat, termasuk jalan nasional yang terhubung dengan kedua ruas tol,” ujar Rivan dalam keterangan yang diterima, Minggu (15/11).

Rivan mengatakan, untuk menunjang keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, Jasa Marga menyiagakan sistem pemantauan lalu lintas terintegrasi.

Layanan operasional tersebut didukung pusat kendali Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC), kamera CCTV, Dynamic Message Sign (DMS), serta petugas Call Center 133.

Perseroan juga menyiapkan armada operasional lapangan berupa mobile reader dan rest area fungsional di KM 19A ruas Tol Jogja–Solo untuk memenuhi kebutuhan istirahat dan pelayanan pengguna jalan.

Selain kesiapan infrastruktur dan layanan operasional, Jasa Marga memperkuat koordinasi lintas instansi bersama kepolisian guna mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas selama periode libur akhir tahun.

Yang diantisipasi adalah potensi kepadatan di sepanjang perjalanan, mulai dari akses masuk, jalur fungsional yang dilalui, hingga titik pertemuan arus dengan jalan nasional.

“Kami berharap jalur fungsional Jogja-Bawen dan Jogja-Solo dapat membantu membagi arus kendaraan menuju destinasi wisata di Yogyakarta dan Jawa Tengah selama libur Nataru," ujarnya.

Ia menyebut, Jasa Marga melanjutkan pembangunan Tol Jogja–Bawen dan Jogja–Solo untuk memperkuat konektivitas kawasan Yogyakarta–Solo–Semarang (Joglosemar).